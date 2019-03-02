FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1397

Yeni yorum
 
mmmoguschiy :
Sakinleşmeyeceksin, serf? (Ivan Vasilyevich)
Bir şey vizyonlar sizi sık sık ziyaret etmeye başladı))) Alkol içmeye çalışın)))
 
artikul :
Peki, Tol ve tweet ile))) Aynı zamanda kadın göğsünden sütü tartışın)))
Henüz kuşların dilini anlamıyorum. )))) Nestradamus süt üretimi konusuna değindi, bu yüzden bu onun için. )))
 
tol64 :

Not Bazı kelimeler net değilse, arama motorunu kullanmayı deneyebilirsiniz. Yalnızca google değil, çünkü bazen aynı yandex , google'ın bulamadığını bulmaya yardımcı olabilir.

Nigma - her şey var ... tüm arama motorlarından ))
 
tol64 :
Henüz kuşların dilini anlamıyorum. )))) Nestradamus süt üretimi konusuna değindi, bu yüzden bu onun için. )))
o kadar çok dokundu ki duramadı - görünüşe göre çocuklukta yetersiz beslendiler - herkes bir litre hayal ediyor))
 
tol64 :

Gönderilerimin her biri, hem tartıştığımız konu hem de cevaplara ilişkin yetersiz algınızı ortaya koyma konusunda tartışmalarla doluydu. Eklenecek başka bir şey yok.

Anlamadıysanız baştan sona tekrar okuyun. Ancak, olaylara objektif olarak bakmanızı büyük ölçüde engelleyen, oldukça gelişmiş bir onay yanlılığı kalitesine sahip olduğunuz için başa çıkamayacağınızı düşünüyorum. )))

Not Bazı kelimeler net değilse, arama motorunu kullanmayı deneyebilirsiniz. Yalnızca google değil, çünkü bazen aynı yandex , google'ın bulamadığını bulmaya yardımcı olabilir.

Eritrositlerin endojen alkolden birbirine yapışıp yapışmadığını cevaplayana kadar, hiç kimse değilsiniz ve hiçbir şey hakkında çok fazla tartışmayla övünmüyorsunuz ...
[Silindi]  
tuma88 :

hangi yazıda?
teşekkür etmek !

Merhaba Renchik)
gizli bilgi araştırmacımız)

çok doğru yazı . (otomatikleştirilmesi zor, ancak sonuçta uygulanabilir). Strange bir yerde aynı şeyden bahsetmişti ("ilk kitap" daldaki arama motorunda, eğer sadece puan almak için ...), ama hemen bir şey bulmak gerçekten mümkün mü?

)

İşte bulduğum ilginç bir numara daha, ama henüz denemedim...

https://www.mql5.com/ru/code/130

Экстраполяция цен методом Фурье
Экстраполяция цен методом Фурье
  • oylar: 27
  • 2010.07.05
  • gpwr
  • www.mql5.com
Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.
 
tamam, kuşlar, adios. tarafındayım. Euro ile dalga geçin - yarın Moskova saatiyle 4'te rapor masada

ZY güvercin postası
 
Nestradamus :
Eritrositlerin endojen alkolden birbirine yapışıp yapışmadığını cevaplayana kadar, hiç kimse değilsiniz ve hiçbir şey hakkında çok fazla tartışmayla övünmüyorsunuz ...

Burada başkalarına sıklıkla tavsiye ettiğiniz gibi, mantığı kendiniz açarsınız. "Yaralandığınız" yerden her şeyi yeniden okurken yansıtmaya çalışın. )))

Bu temel görevle başa çıkamıyorsanız, o zaman kimse siz değilsiniz, ben değilim. ;)

 
artikul :
Garip seçenek yöneticisi))) Farklı perdelerden besleniyoruz)))
 
mmmoguschiy :
tamam, kuşlar, adios. tarafındayım. Euro ile dalga geçin - yarın Moskova saatiyle 4'te rapor masada

ZY güvercin postası
Hadi hadi! Sizden de bir rapor bekliyoruz, belki güvercin postasıyla değil.
1...139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404...2119
Yeni yorum