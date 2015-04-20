Греческий министр предрекает распад еврозоны

Министр финансов Греции Янис Варуфакис сказал в интервью испанскому телеканалу La Sexta, что если Греция покинет еврозону, это неизбежно приведет к уходу других стран.

«Тот, кто играет с идеей отсечения Греции от еврозоны в надежде, что остальные выживут, — играет с огнем. Некоторые утверждают, что у Европы и ЕЦБ есть в распоряжении инструменты, которые позволят ампутировать Грецию в случае необходимости, прижечь рану и позволить остальным странам еврозоны жить спокойно дальше. Я очень сомневаюсь, что это так. Не только насчет Греции, но и насчет любой другой части евросоюза. После того, как идея «не-вечности» валютного союза станет для людей привычной, начнутся спекуляции: кто следующий? Этот вопрос подействует как растворитель для валютного союза. Рано или поздно это произойдет».