FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

Ishim :
Başkalarının kusurlarını aramak yerine, kendi erdemleriniz hakkında yazın!

Hayır, teşekkürler. Ben övünmeyi sevmiyorum. Onlara sahip olanın esası hakkında, elbette böyle bir arzu ortaya çıkmadıkça, başkalarının yazmasına izin verin. )))

Psikolojik kan pıhtılarını dışarıdan gözlemcilerden uzak tutmak için biraz daha dikkatli olunması yönünde bir öneriydi. ))

 
Yabancı! ))) Sana yalan söyledim, akşam dokuzdan sonra pound çökecek)))
 
 
Yabancı! ))) Sana yalan söyledim, akşam dokuzdan sonra pound çökecek)))

Başka bir saat içinde bu sefer de yalan söylediğini yazmama olasılığın nedir? )))

Not Doğru, sterlinin bugün düşmeye başlayacağı gerçeği de doğru. ))

 
Başka bir saat içinde bu sefer de yalan söylediğini yazmama olasılığın nedir? )))
Çok küçük)))
 
Nestradamus :
Ve zayıf bir şekilde dahil etmek için mantık?
ve asla kapatmıyorum.
 
neyron :
tamam butirat tüketmez)))
bütirat altında, size Evra'nın nasıl yürüyeceğini de gösterirdi.
 
mmmoguschiy :
ve asla kapatmıyorum.
Neden kullanmıyorsun?
 
Neden kullanmıyorsun?
Başkalarının yapmasına izin verdim - ben vazgeçtim
2 hafta boyunca yaklaşık 200 piplik bir yayılma ile poundda yanal hareket olasılığı çok yüksek
