FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1372
Yakında - bu fiyat dışı bir kavramdır)))) Seviyelendirelim )))
Veriyorum: 7163 - ilk ...
Geri yüklenen konum
Ancak trend düştüğü için Eurostity güçlü bir şekilde aşağı çekildi
1.05 belki.
Teşekkür ederim !
HZ 1.09'da gördükleri.
ve Audi sat (satış pozisyonu):
satışlar EUR'da başladı (satış pozisyonu)
EURNZD Bir roketim var!
NZD dolara büyüyecek! (gerisi düşer) birkaç füze
link eklenmemiş (((((((((((((tahminlerimde çizmiştim))))
gözleme pozisyonu nötr - zirvede satın almak istemiyorum