FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1372

Yeni yorum
 
artikul :
Yakında - bu fiyat dışı bir kavramdır)))) Seviyelendirelim )))

Veriyorum: 7163 - ilk ...


 
nouvot euro 1,07 değer kaybetti
 

Geri yüklenen konum

 
HZ 1.09'da gördükleri.
Ancak trend düştüğü için Eurostity güçlü bir şekilde aşağı çekildi

1.05 belki.

Teşekkür ederim !
 
lütfen bana bir samoban düğmesi yap...


teşekkür etmek !
 
tuma88 :
HZ 1.09'da gördükleri.
Ancak trend düştüğü için Eurostity güçlü bir şekilde aşağı çekildi .

1.05 belki.

Teşekkür ederim !
şimdi satın alıyorlar. (satın alma pozisyonu)
 

ve Audi sat (satış pozisyonu):


 
Lesorub :

ve Audi sat (satış pozisyonu):


satışlar EUR'da başladı (satış pozisyonu)
 
Ishim :
satışlar EUR'da başladı (satış pozisyonu)

EURNZD Bir roketim var!


 
Lesorub :

EURNZD Bir roketim var!


NZD dolara büyüyecek! (gerisi düşer) birkaç füze

link eklenmemiş (((((((((((((tahminlerimde çizmiştim))))

gözleme pozisyonu nötr - zirvede satın almak istemiyorum

1...136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379...2119
Yeni yorum