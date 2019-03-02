FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1369

Yeni yorum
 
Nestradamus :
Ve bence, sarhoş bir dahi, ayık bir aptaldan daha çok aşk satar ...
örnekler var mı? tarihten...?
 
mmmoguschiy :
ve cho - burada bir tane var, kurumadan patladığını ve tahminlerin berbat olduğunu söylüyor
Zorich!, hemen figachit'i tahminler olmadan yağmalayın. (hafif zehirlenme, kabul edilebilir risk bölgesini azaltır, bu da eksik olan şey olduğu ortaya çıkabilir - elbette, uygulanan araç çerçevesinde)
 
mmmoguschiy :
Benim tahminim, bundan haberiniz bile olmayacağı yönünde.
https://www.mql5.com/en/forum/153676/page127 hava durumu böyle görünüyor ))))
 
Ishim :
Tutarsızlık ortaya çıkıyor - mantıklı ((((. ....... sonuç - Beynin durumu ve yetenekleri ticareti minimum düzeyde etkiler veya hiç etkilemez). (Bir kişi düğmeye basmadığında aşırılıkları kaldıralım). Ama zincirin kendisini seslendireceğinize güveniyorum ))))).
Yine hiçbir şey anlamadığınız için burada mantıksal tutarsızlıklarınız var. )))
 
Nestradamus :
Ve bence, sarhoş bir dahi, ayık bir aptaldan daha çok aşk satar ...
Başka bir tip daha var - kendisinin dahi olduğunu düşünen sarhoş bir salak. Ancak bu, yalnızca birleşmekle kalmaz, aynı zamanda alnına, kendisine ve başkalarına da zarar verir. )))
 
tol64 :
Yine hiçbir şey anlamadığınız için burada mantıksal tutarsızlıklarınız var. ))) gerçekten iyi onun nafik)))
 
mmmoguschiy :
örnekler var mı? tarihten...?
Ve zayıf bir şekilde dahil etmek için mantık?
 
mmmoguschiy :
ve cho - burada, kurumadan patladığını ve tahminlerin berbat olduğunu haykıran biri var
tamam butirat tüketmez)))
 

Ishim :

gerçekten iyi onun nafik)))

Mesajı düzgün bir şekilde düzenleyemedim bile. )))
 
tol64 :
Mesajı düzgün bir şekilde düzenleyemedim bile. )))
Başkalarının kusurlarını aramak yerine, kendi erdemleriniz hakkında yazın!
1...136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376...2119
Yeni yorum