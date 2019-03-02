FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1346
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte operasyona burnunu sokan 2 trol, rakip...
Hayır, bu bir demo, 3 bin dolar.
poundo:
Kolputalar hakkında ne olduğunu bilmiyorum, ama ya Yahudi, peki ya pound bozuk bir sinyal asıyor ...
TR 0625 ve 4833
poundo:
Kolputalar hakkında ne olduğunu bilmiyorum, ama ya Yahudi, peki ya pound bozuk bir sinyal asıyor ...
TR 0625 ve 4833
aynen böyle - yukarı ve aşağı parite)) veya belki yörüngeye
peki nerede?
belki, belki... ya da belki değil...
bu doğru - yukarı ve aşağı parite)) veya belki yörüngeye
düşmek dileğiyle...
soru nerede...
orada hiçbir şey yok...
ve aşağıda: