FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1347

Yeni yorum
 
Limanda 1.52'ye kadar yol açık.
 
Bicus :
Limanda 1.52'ye kadar yol açık.
halk kitleleri onu aktif olarak satıyor ve her geçen gün daha şiddetle ...
 
Lesorub :
sedna mona ve sat...

İnancı kırmak gerekir ki onlar düşünsün, ben görmüyorum

belki bugün bir şeyler değişir

 
Lesorub :
12.00'de girişe bakın, sinyaller var...

Evra satışa hazır görünüyor 2 dakika sonra sonucu göreceğiz)))

Pound'u düzeltmenin zamanı geldi

 
Olegts :

Evra satışa hazır görünüyor, 2 dakika sonra sonucu göreceğiz)))

Pound'u düzeltmenin zamanı geldi

5067'den beri zaman ....


 
Sihirli bir Cuma pendal audi ve kivi verin...
[Silindi]  

kadık borcu 2430.

kapalı satmak

 
Myth63 :

kadık borcu 2430.

kapalı satmak

Gelecekteki satışlarım -2330 seviyesinde.

 

1.0630 euro ile alacağım

Pound - Pazartesiden itibaren izleyin. 4980'in üzerinde sabitlersek - o zaman bu seviyeden satın alın.

 
Myth63 :

bugün kaç lira
1...134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354...2119
Yeni yorum