FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1345
Şimdi her şey yolunda, 1.0755'in sonuna kadar açıldı
evet gitti...
Ey! eksik
Kulplu 400 sipariş için bir strateji mi sunacaksınız?
Hangi kalemler için asistanlarım var, toptan teslimat gittiğinde açarlar, siler ve değiştirirler
Ve gerekirse onlar da sayılacaktır. Vay canına, böyle bir soru senin önünde ezik gibi, bir uzmanım vardı, sadece yarısı çalıştı, MT4 platformunun MT5'e geçişinden önce, hiç tamamlamadım, tüm ruh halim alt üst oldu. Sonra danışmanın kriterlerinde kafası karışmaya başladı ve daha iyi zamanlara kadar onu terk etti.
Ve sonra her türlü saçmalık devam etti, çiftlerde her türlü önek ortaya çıktı, beşinci sayı. Ve kısacası, her şeyin yeniden yapılması ve komisyoncuların ortaya çıkardığı herhangi bir tıkaç eklenerek yeniden yapılması gerekiyor.
Aslında böyle bir şey)) Gün.
Araçlardan başka ne görebilirsin? Eurobucks ile doğru orantılı...)
bu neydi şimdi? Milyonuncu demo hesabınızdan bir resim mi? %0.1?
Arama emrini çıkaran oydu, şimdi gösteriş yapıyor
asıl mesele zamanında kapatmayı unutmamak
İşte operasyona burnunu sokan 2 trol, rakip...
Hayır, bu bir demo, 3 bin dolar.