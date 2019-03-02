FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1342

_new-rena :
ve yatırım yapıyorum. Biraz daha gözlemleyip güveneceğim - %99,99....
Garip hala gençken dürttü, şimdi mektup türü tarafından taşınıyor))))
 
_new-rena :
bekleyin, bu sadece başlangıç. her şey her zamanki gibi giderse, kendini bir sandalyeye bağla, Schaub düşmesin)))
iyi fikir, bazen gerçekten gözyaşlarına boğulmak
 
Biraz euro, 52 rubleye yatırım yapmayı düşünüyorum, ne dersiniz?
Alexey :
haçlarda? çifte banka ücretleri var ....
 
Alexey :
Ishim :
Garip hala gençken dürttü, şimdi mektup türü tarafından taşınıyor))))
evet, yakında baboları nereye koyacağını bilemeyecek. zemini hazırlar mısın...
 
Ishim :
Senin başına gelmedi mi? Yapmayacaksın, rahat ol.
 
_new-rena :
haçlarda? çifte banka ücretleri var ....
Eşanjör üzerindeki haçlar nelerdir? basitçe, şimdi euroyu dolar fiyatından satın alma fırsatı var. Sadece acele edersen, kaybedilen bir zaman olacak.
 
_new-rena :
evet, yakında baboları nereye koyacağını bilemeyecek. zemini hazırlar mısın...
Henüz hiçbir yere yatırım yapmadım - bu pammalar teorik olarak bir testtir. Herkes bir geri dönüş için euroyu sattı mı? 1.075 - 1.06 !
 
Ishim :
Henüz hiçbir yere yatırım yapmadım - bu pammalar teorik olarak bir testtir. Herkes bir geri dönüş için euroyu sattı mı? 1.075 - 1.06 !
Sadece böyle dolb.. senin gibi olurdu. Normal satın alındı veya 0950-10'a geri dönüşte satın alınacak.
