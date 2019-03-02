FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1343

Ishim :
Henüz hiçbir yere yatırım yapmadım - bu pammalar teorik olarak bir testtir. Herkes bir geri dönüş için euroyu sattı mı? 1.075 - 1.06 !

geri alma ve geri tepme durumu farklı şeyler değil mi?

FOMC üyeleri yakında bunu konuşacaklar, acaba onların fikri ne?

 
_new-rena :

geri alma ve geri tepme durumu farklı şeyler değil mi?

FOMC üyeleri yakında bunu konuşacaklar, acaba onların fikri ne?

Onları tanımıyor, Voronej'den değiller)))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))
 
Çeşitli! geri alma bir geri almadır ve geri tepme, el yakalandığında geri alma işleminden hemen sonra gelir
evet, gerekli, İşim'in siyasete sızması ve komisyonlarla yaşaması gerekiyor)))) Tartışmıyorum, geri tepmeler olabilir. işte farkı anlayacaksın...
 
stranger :
Sadece böyle dolb.. senin gibi olurdu. Normal satın alındı veya 0950-10'a geri dönüşte satın alacak.
orada olacağız orada izleyeceğiz - buradayken.
 
Ishim :
orada olacağız orada izleyeceğiz - buradayken.
Sadece izle ve anlayacaksın çünkü aptal.
 
_new-rena :
evet, gerekli, İşim'in siyasete sızması ve komisyonlarla yaşaması gerekiyor)))) Tartışmıyorum, geri tepmeler olabilir. orada fark anlaşılacaktır... !!!
 
Lizyukov caddesinden. )))

 
! trollerin çıkardığı bir şey - yağmura)))
 
tol64 :

Lizyukov caddesinden. )))

Nerden biliyorsun?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))
