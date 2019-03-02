FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1349
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bugün kaç lira
Onlara tahminler çiziyorum)))) karışmazlar
Hedeflerimi uzun süre dile getirdim ... tekrar etmeyeceğim
Hedeflerimi uzun süre dile getirdim ... tekrar etmeyeceğim
Hangi sayfada? Biz çoktan unuttuk!
gerisi seni ilgilendirir)))
ve kivi audi ile büyülendi...
Mart ayında robot benim için kısa çizgiler çizdi, baktı ve her şey çalışıyor:
Şaman, şablona uyabilir misin?
ndan şeçmek: