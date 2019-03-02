FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1736

Yeni yorum
 
en doğru çözüm, aptalların daha az hava sallaması...
 
Lesorub :
en doğru çözüm, aptalların daha az hava sallaması...
Kabul ediyorum
[Silindi]  
Lesorub :
en doğru çözüm, aptalların daha az hava sallaması...
bu doğru =)))
 
Roman Busarov :
bu doğru =)))
güzel, ama bizim için ulaşılmaz bu yüzden ...
 
Lesorub :
güzel, ama bizim için ulaşılmaz bu yüzden ...
Neden - %70 düşüş - çok ulaşılabilir))
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
Neden - %70 düşüş - çok ulaşılabilir))

=))) robotun 6 çift testindeydi =)) ve elimle çıkardı =) sonra kalemler kaşındı ne yapacağımı, daha önce girmek zorunda kaldım =))

gerçek hayatta 3 hesap 2 çift olacak =)))

 
Roman Busarov :

=))) robotun 6 çift testindeydi =)) ve elimle çıkardı =) sonra kalemler kaşındı ne yapacağımı, daha önce girmek zorunda kaldım =))

gerçek hayatta 3 hesap 2 çift olacak =)))

sert Chelyabinsk piping

 
Lesorub :

orada mısın, çocukları besliyor musun?



ve nereye koyuyorsun?

1.10 seviyesine birkaç kez direnildi. Mart ayında nisanda ... ve şimdi onunla karşılaştılar ... ama kim bilir, belki de kırılırız ...

[Silindi]  
GoVegas :

sert Chelyabinsk piping

peki, birleştirmeniz gerekiyor =)) peki, gerçekten gerekli değil =)) işlevini yerine getirdi =) ve bu zaten manuel bir soyucu gibi =)))

ve son olarak faiz uğruna %1000 yapmak istiyorum =) ve tercihen bu ay =))))

 
Zogman :

ve nereye koyuyorsun?

1.10 seviyesine birkaç kez direnildi. Mart ayında nisanda ... ve şimdi onunla karşılaştılar ... ama kim bilir, belki de kırılırız ...

1...172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743...2119
Yeni yorum