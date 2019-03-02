FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1351

Ishim :

hayır, euro'nun üstünde 2 modaya uygun olanı var!

Evet 2000 bile hala bir anlam ifade etmiyorlar. ))
 
tol64 :
Evet 2000 bile hala bir anlam ifade etmiyorlar. ))

evet!, 5 yaşında görünüyorum))), bu şablon 3'ten fazla, AMA şimdi ne olduğunu biliyorum))))))))))))). Lütfen söyle bana ne? para biriminin hareketi için önemli olan şey (örneğin, euro / dolar çifti)

xate Kanadalı için tahmin yapıldı ((((((düzeltmeler olmadan ve bir uçuşla)

 
tol64 :
Jamison sinir hücrelerini öldürecek ve o zaman kesinlikle oturup aptal olmaktan başka bir şey kalmayacak. ))
Eh, birkaç saat içtikten sonra hafif bir artış olacak ve hafta sonu hücreler iyileşecek
 

ve sterlin bugün 4833'e yaklaşacak...

[Silindi]  
euro cinsinden, ay 0670+ üzerinde kapatılmalıdır - güçlü bir çöküş varsa, hedeflenen 0.99+ vardır - rakam
[Silindi]  
Lesorub :

ve sterlin bugün 4833'e yaklaşacak...

kendine işedin 4933 =) ve evet, ay 4833+'den yüksek olmalı - al
 
Lesorub :

ve sterlin bugün 4833'e yaklaşacak...

Bugün tutacağını sanmıyorum. 1.4900-1.4950 aralığında kalacak...
 
mmmoguschiy :
Andrews çatalları ? Ya bu çizgiler nasıl?
Gunn'ı duydun mu?
 
Ishim :

hayır, euro'nun üstünde 2 modaya uygun olanı var!

Bir pound, aç gözlerini...
 
Myth63 :
kendine işedin 4933 =) ve evet, ay 4833+'den yüksek olmalı - al

belki kendini tarif etti ama bugün ona inanıyorum...


