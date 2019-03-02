FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1348
bugün kaç lira
ama genel olarak, koluputlara bakılırsa, pound henüz karar vermedi))
pound hala aynı tahmin - 1.4440
Euro - şişelerde barut olduğu sürece - büyümeli. Sonra aşağı yürüyebilirsin
bir şey özellikle inandırıcı olmasa da bekliyoruz
çok bıyık zaten - geri çekildi
Geri çekildik, bu yüzden yeni bir dalga bekliyoruz! Yazık ki haftanın sonunda her şey geldi
O çizgiler ne?
bu başka bir araçtan - oynaklık (sıralama ızgaraları - söylemesi daha kolay)
Neden silmiyorsun? Bu amaçlar için bir senaryom var, paylaşabilirim