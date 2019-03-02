FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1348

Lesorub :
bugün kaç lira
eski peygamber nerede

ama genel olarak, koluputlara bakılırsa, pound henüz karar vermedi))
 
pound hala aynı tahmin - 1.4440

 
mmmoguschiy :
Euro - şişelerde barut olduğu sürece - büyümeli. Sonra aşağı yürüyebilirsin
Alexey :
bir şey özellikle inandırıcı olmasa da bekliyoruz
çok bıyık zaten - geri çekildi
 
Ishim :

O çizgiler ne?
 
mmmoguschiy :
çok bıyık zaten - geri çekildi
Alexey :
Geri çekildik, bu yüzden yeni bir dalga bekliyoruz! Yazık ki haftanın sonunda her şey geldi
Henüz yeni dalgadan emin değilim.
 
Alexey :
O çizgiler ne?
Ishim :
bu başka bir araçtan - oynaklık (sıralama ızgaraları - söylemesi daha kolay)
Alexey :
Neden silmiyorsun? Bu amaçlar için bir senaryom var, paylaşabilirim
Onlara tahminler çiziyorum)))) karışmazlar
