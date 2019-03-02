FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1350

chepikds :
Garip, euroyu saydıysanız lütfen seviyeleri paylaşın.
Yani paylaştı...
 
Nestradamus :

Mart ayında robot benim için kısa çizgiler çizdi, baktı ve her şey çalışıyor:

Şaman, şablona uyabilir misin?

Andrews çatalları ? Ya bu çizgiler nasıl?
 
mmmoguschiy :
Yani paylaştı...
Dün alakalı olan bugün artık alakalı değil. ;)
 
mmmoguschiy :
Yani paylaştı...
Eh, dinamikler, belki bir şeyler değişti ...
 
Lesorub :

ndan şeçmek:


İlya, teşekkürler! Sigara içeceğim...
 
chepikds :
İlya, teşekkürler! Sigara içeceğim...

Henüz yetişemiyorum...

burada tercüman olarak IDLER ve Jamison'a ihtiyaç var ...

 
Lesorub :

Henüz yetişemiyorum...

burada tercüman olarak IDLER ve Jamison'a ihtiyaç var ...


 
Belki bir Jemison yeterli olur
 
Nestradamus :

Mart ayında robot benim için kısa çizgiler çizdi, baktı ve her şey çalışıyor:

Şaman, şablona uyabilir misin?

hayır, euro'nun üstünde 2 modaya uygun olanı var!

 
chepikds :
Belki bir Jemison yeterli olur
Jamison sinir hücrelerini öldürecek ve o zaman kesinlikle oturup aptal olmaktan başka bir şey kalmayacak. ))
