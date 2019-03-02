FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1735

Zogman :
tahmin hadi
hava Durumu tahmini? ))
 
niye ya? Eğlenmek daha iyi...
 
Lesorub :
Burada hepimiz trenddeyiz. sürekli ))
 

uzun zaman önce fark ettim...

Belki spor salonuna gitmek?

 
Daniil Stolnikov :
1 pound = 0.45 kg.
 
Lesorub :

ve orada yapabilirsiniz))
 
Zogman :
Pound Eskidir))
 
Lesorub :




sl'nin boo'da çalışması gerektiğini görüyorum

İbranice - sonraki adım nedir?

 
Zogman :

hareket halindeyken dağlarda bağlantı yok, çalışmak imkansız...

1209 gibi haya yiyelim...


evet, üzgünüm, M30 çubukları, çünkü 0927'ye kadar satıldı ...


 
Zogman :

her şey çok uzun zaman önce İbranice söylendi))

Lumberjack'e gelince, bir sonraki hamlesi bir kayıp almaktır. Ve spor salonuna - armut yoğurun, buharı bırakın))
