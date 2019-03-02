FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1733

Yeni yorum
 
http://www.interfax.ru/business/445093
Непредсказуемость доллара вогнала валютных трейдеров в убытки
Непредсказуемость доллара вогнала валютных трейдеров в убытки
  • www.interfax.ru
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU – Валютные трейдеры в этом году не в силах угнаться за непредсказуемым долларом, и это приводит к существенным потерям, сообщает агентство Bloomberg. По итогам мая индекс доходности 14 ключевых валютных фондов, рассчитываемый Parker Global Strategies LLC, показал снижение второй месяц подряд, что стало первым таким...
 
Daniil Stolnikov :
Her şey plana göre gidiyor - © Viktor Tsoi

Yusuf'a sorun - onaylayacaktır))

tsoi'yi yazla nasıl karıştırabilirsin?

peki, lano, ama cidden, en azından biraz düşün - beyin fırtınası - en çılgın düşünceleri söyleyebilirsin

 
Zogman :

tsoi'yi yazla nasıl karıştırabilirsin?

peki, lano, ama cidden, bana en azından biraz düşün - beyin fırtınası

Lanet olsun seni piç!!! düzeltildi

Ne tür bir doldurma olduğunu bilmiyorum - haberlerden 2 dakika önce. Ama beklenen yöndeydi))
 
Daniil Stolnikov :
Lanet olsun seni piç!!! düzeltildi

Ne tür bir doldurma olduğunu bilmiyorum - haberlerden 2 dakika önce. Ama beklenen yöndeydi))
neden bu yönde bekliyordun?
 

11.30'da haberler

 
Zogman :

11.30'da haberler

tahminin?
 
Daniil Stolnikov :
tahminin?

geriye doğru oynamak ister misin? )))

peki, bilmiyorum ... muhtemelen seviyeleri aşacağız - 1.51'e uçacağız

 

tarak:

Yorum: GBP/USD, %50 düzeltme ile 1.5190'dan satıldı (

Son ralli Nisan'dan beri daha yüksek). Bu, küçük bir kişiyi teşvik etse de

toparlanma, hala pazarın önde olduğundan şüpheleniyoruz

anahtar direnç 1.5855, önerilen / 80, Ekim 2013'ün en düşük seviyesi ve %50

geri alma. Bulut desteğine geri dönmek ve Mayıs ayı düşük

1.5059 / 1.5121.

1.5882'de haftalık 200 hareketli ortalama , genel direnci güçlendiriyor.

Ralli artık 21 Mayıs'ın yükseği 1.5699'da kontrol altına alınmalı ve

büyük olasılıkla 200 DMA'nın yakınlarda iyi bir direnç sunduğunu göreceksiniz.

1.5541.

Mevcut ticaret: Hayır. Önerilen sergiler: Ralli satışları 1.5390, ekleyin

1.5470, 1.5520 dur.

Kısa dönem (1-3 hafta): Aralıklı olarak %50 geri çekilme öncesinde

1.5880. Diğer tarafa geçme riskleri.

Orta vadeli (1-3 ay): Hedef alan 1.4291/29 (daha fazla vadeli).

 
Zogman :

tarak:

Yorum: GBP/USD, %50 düzeltme ile 1.5190'dan satıldı (

Son ralli Nisan'dan beri daha yüksek). Bu, küçük bir kişiyi teşvik etse de

toparlanma, hala pazarın önde olduğundan şüpheleniyoruz

anahtar direnç 1.5855, önerilen / 80, Ekim 2013'ün en düşük seviyesi ve %50

geri alma. Bulut desteğine geri dönmek ve Mayıs ayı düşük

1.5059 / 1.5121.

1.5882'de haftalık 200 hareketli ortalama, genel direnci güçlendiriyor.

Ralli artık 21 Mayıs'ın yükseği 1.5699'da kontrol altına alınmalı ve

büyük olasılıkla 200 DMA'nın yakınlarda iyi bir direnç sunduğunu göreceksiniz.

1.5541.

Mevcut ticaret: Hayır. Önerilen sergiler: Ralli satışları 1.5390, ekleyin

1.5470, 1.5520 dur.

Kısa dönem (1-3 hafta): Aralıklı olarak %50 geri çekilme öncesinde

1.5880. Diğer tarafa geçme riskleri.

Orta vadeli (1-3 ay): Hedef alan 1.4291/29 (daha fazla vadeli).

zaten korkuyorum))
 
Daniil Stolnikov :
zaten korkuyorum))
şimdi senin tahminin
1...172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740...2119
Yeni yorum