FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1733
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her şey plana göre gidiyor - © Viktor Tsoi
Yusuf'a sorun - onaylayacaktır))
tsoi'yi yazla nasıl karıştırabilirsin?
peki, lano, ama cidden, en azından biraz düşün - beyin fırtınası - en çılgın düşünceleri söyleyebilirsin
tsoi'yi yazla nasıl karıştırabilirsin?
peki, lano, ama cidden, bana en azından biraz düşün - beyin fırtınası
Ne tür bir doldurma olduğunu bilmiyorum - haberlerden 2 dakika önce. Ama beklenen yöndeydi))
Lanet olsun seni piç!!! düzeltildi
Ne tür bir doldurma olduğunu bilmiyorum - haberlerden 2 dakika önce. Ama beklenen yöndeydi))
11.30'da haberler
11.30'da haberler
tahminin?
geriye doğru oynamak ister misin? )))
peki, bilmiyorum ... muhtemelen seviyeleri aşacağız - 1.51'e uçacağız
tarak:
Yorum: GBP/USD, %50 düzeltme ile 1.5190'dan satıldı (
Son ralli Nisan'dan beri daha yüksek). Bu, küçük bir kişiyi teşvik etse de
toparlanma, hala pazarın önde olduğundan şüpheleniyoruz
anahtar direnç 1.5855, önerilen / 80, Ekim 2013'ün en düşük seviyesi ve %50
geri alma. Bulut desteğine geri dönmek ve Mayıs ayı düşük
1.5059 / 1.5121.
1.5882'de haftalık 200 hareketli ortalama , genel direnci güçlendiriyor.
Ralli artık 21 Mayıs'ın yükseği 1.5699'da kontrol altına alınmalı ve
büyük olasılıkla 200 DMA'nın yakınlarda iyi bir direnç sunduğunu göreceksiniz.
1.5541.
Mevcut ticaret: Hayır. Önerilen sergiler: Ralli satışları 1.5390, ekleyin
1.5470, 1.5520 dur.
Kısa dönem (1-3 hafta): Aralıklı olarak %50 geri çekilme öncesinde
1.5880. Diğer tarafa geçme riskleri.
Orta vadeli (1-3 ay): Hedef alan 1.4291/29 (daha fazla vadeli).
tarak:
Yorum: GBP/USD, %50 düzeltme ile 1.5190'dan satıldı (
Son ralli Nisan'dan beri daha yüksek). Bu, küçük bir kişiyi teşvik etse de
toparlanma, hala pazarın önde olduğundan şüpheleniyoruz
anahtar direnç 1.5855, önerilen / 80, Ekim 2013'ün en düşük seviyesi ve %50
geri alma. Bulut desteğine geri dönmek ve Mayıs ayı düşük
1.5059 / 1.5121.
1.5882'de haftalık 200 hareketli ortalama, genel direnci güçlendiriyor.
Ralli artık 21 Mayıs'ın yükseği 1.5699'da kontrol altına alınmalı ve
büyük olasılıkla 200 DMA'nın yakınlarda iyi bir direnç sunduğunu göreceksiniz.
1.5541.
Mevcut ticaret: Hayır. Önerilen sergiler: Ralli satışları 1.5390, ekleyin
1.5470, 1.5520 dur.
Kısa dönem (1-3 hafta): Aralıklı olarak %50 geri çekilme öncesinde
1.5880. Diğer tarafa geçme riskleri.
Orta vadeli (1-3 ay): Hedef alan 1.4291/29 (daha fazla vadeli).
zaten korkuyorum))