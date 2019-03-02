FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1728
O kadar basit değil.
" - başlangıçta farklı bir hedef izlendiğinden, piyasa katılımcısının sözleşme kapsamındaki kayıpları hiç tazmin etmesi gerekmediğini düşünün- sözleşme kapsamındaki kayıpların piyasa yapıcının, taklitçinin veya spekülatörün değil, tam tersi - hedger'ın kayıpları olabileceğini düşünün.
- stratejilerin "bacaklarının" sadece vadeli işlemlerde veya seçeneklerde değil, hem burada hem de orada, hatta yerinde veya gerçek üretici pazarında olabileceğini düşünün.
- sona erdiğinde sözleşmeden sözleşmeye nasıl geçtiklerini ve "deneme balonlarının" nasıl ve neden piyasaya sürüldüğünü düşünün
son kullanma tarihini anlamıyorum
onların rolü nedir? vadeli işlemlerde? seçeneklerde? ne deneme balonları...
gerçek üreticiler riskten korunmak için opsiyon satın aldıklarını düşünüyorlar, ne olmuş yani?
Her şey etkiler, ancak onu yalnızca orada izleyebilirsiniz. Bunu düşünürseniz, yazılı olarak karmaşık bir şey yoktur.
" Piyasa yapıcının bir miktar para çekmek zorunda olduğu gerçeğine gelince - istediği zaman pozisyon açma hakkına sahip değil (sipariş defterinin tüm derinliğini görüyor, gün içinde OI'deki değişimi görüyor, içeriden bilgi sahibi ) Piyasadaki diğer katılımcıların yeterliemri olmaması durumunda, emirleri masrafları kendisine ait olmak üzere kapatmakla yükümlüdür "
Dürüst olmak gerekirse, bir bardağın ne olduğunu bilmiyorum ve gerçekten bilmek istemiyorum, ama fiyatın her zaman tutulduğunu görüyorum, böylece herkes operada ... büyük bir negatif kilit anlamında:
bu nedir ?
Fxbook ruh hali göstergesi gerisi benim
kalabalığa karşı ticaret?
Oh, herkesin başına geliyor, ama ben deniyorum, ama ortaya çıktığı gibi, her zaman doğru değil, kimse gerçek hacimleri bilmiyor)
perakende ağırlıklı olarak yayıldı
herkesin büyük bir negatif kilit içinde olduğu ne anlama geliyor?
perakende ağırlıklı olarak yayılma boşaltıldı
herkesin büyük bir negatif kilit içinde olduğu ne anlama geliyor?
Ortalama alış ve satış pozisyonları (resimdeki yeşil ve pembe çizgiler) ve aralarındaki fiyat, nerede açılıp kontör yüklense ayarlanır) sonuç olarak, herkes kırmızıda ve biri siyahta...
Bunun için tam olarak girmeniz gerekiyor)
bu nedir ?