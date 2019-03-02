FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1723
acele etme!!! hala küçük ve 1,504'e kadar tuzlamak mümkün olacak))
ertelemeyi hücrenin neresine koydun? Yoksa ellerinizle mi düşünüyorsunuz?
herkes için. Yukarıda ve koy. Körfezin kapanmasından sonra))
Neden hücreyi kapatmadın? Kapattım ((geri tepmede önceki maksimumu kırdığımda
bir şey net değil - bu 1.519'da durduk ve durduk ...
niye ya? ne oluyor ? ayıların saldırısı bastırdı mı?
belki bam?
acele etme!!! hangi tarafta olduğunuzu seçin - kırmızı veya mavi
1.52 - 1.519 seviyelerinde çok sayıda uygulama varsa - o zaman onları aştığınızda göründüğü gibi, o zaman uçurumdan hızla uçarsınız.
ve burada zaten 1.517 ve biz aşağı uçmuyoruz ...
niye ya?
barutun içinde hala barut var demektir)) bardağa bakarsanız her şeyi anlayacaksınız