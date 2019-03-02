FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1314

Lesorub :

söylemek...

Enka'yı satın aldı...

yenka yükseldi ve euro 1,06'da itfa edildi. (euro pozisyonu yukarı) (aptallara aldırmayın)

euro 1.15 ay sonra toparlanacak

 
dünya çapında pound boğalarına izin verilecek ...
Biraz görünüyorsun.
 
Ishim :
Ve onlara ne anlatıyorum?) Ve yen aşağı yönlü bir düzeltme için. Ayrıca Audi için bir dizi satın alma.
 
Ishim :

euro 1.15 ay sonra toparlanacak

AUDJPY satın al, zaman yok...

ve Euroen yukarı çıkmak istiyor...

 
İlya, tarlada koşmanın ne anlamı var? Bu anlamda 1-3 alet alıp sürmek daha iyi değil mi?
İlya, tarlada koşmanın ne anlamı var? Bu anlamda 1-3 alet alıp sürmek daha iyi değil mi?
İlya'nın herkes için bir şeyleri olduğunu düşünüyorum. Bir araç serbest bırakılırsa, düşünmeye başlar - sonra onunla ne yapmalı?
 
_new-rena :
İlya'nın herkes için bir şeyleri olduğunu düşünüyorum.
Öyleyse soru neden? Deponuz var mı, diyelim ki, 10 enstrümanda 0.01 doh'da veya 1-2'de 0.1'de açtınız, bu yüzden daha az stresli, kendi işimi yaparken, sadece atıyorum sınırlar ve bu kadar.
 
İlya, tarlada koşmanın ne anlamı var? Bu anlamda 1-3 alet alıp sürmek daha iyi değil mi?

Evet yapabilirsin...

en son eurocad sümük:


 
Ve onlara ne anlatıyorum?) Ve yen aşağı yönlü bir düzeltme için. Ayrıca Audi için bir dizi satın alma.
yen için pozisyon nötrdür (ancak nötr bir pozisyonda bile fiyat emirlerden uzaklaşır) - Aşağıdaki düşük satışı kapatacağım, henüz Audi satın almadım - kriz gözleme
 
hafızamda - 6.

Icarus, Solo davullar, Volyn ve başka bir şey, Tükenme, Diskler ve yeni bir gizli senaryo.

Hesabınızı izleyin. Biz de kıracağız.

Kendi ticaretiniz daha iyi değilse, başkasının ticaretine iftira atmak ne tür kötü bir alışkanlıktır?

