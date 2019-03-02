FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1311
Genelde sağır)) Asıl mesele Draghi'nin ne söyleyeceğiydi. QE'nin iyi gittiğini ve yükselen enflasyonu öngördüğünü söylüyor. Ve fiyat 40 puan seğirdi
Ha? vay canına...
hepsi bu, yakında pipsler birikecek ve Strange'in dün söylediği şey olacak - uzun süreli bir düzeltme...
Rena, ne gibi değişiklikler bekliyordun? Hareketin yönünü değiştirmek için oranın 10 kat artması veya azalması gerekiyor.AMB euronun değer kaybedeceğini söyledi ve sonra bir şey söyleseler bakalım nasıl güçlendireceklermiş. doların büyümesi. Genel olarak, bu haberleri neden aradığınızı bilmiyorum, ciddi bir şey varsa, istemeseniz bile öğrenirsiniz.
Peki, bunlar insan, değil mi? en azından her 10 defada bir değiştirdiler ve sonra bir hata yaptılar. bu uçacaktı))))
kalpten tartışılacaktır. Tahminler hakkında çoktan başladım, ama! - öyle olması gerekmiyor...))))
Enflasyonun büyümesini düzelttim - artış değil, %2'ye düşüş . Euro Bölgesi ekonomisi 2014'ün sonundan beri iyileşiyor. Ancak bu kademeli olarak gerçekleşecek.
))))
en azından bizde MMMoguchy var!
enflasyonda düşüş -))) bağırdı))) Eh, her şey bizimki gibi, panik olmasın)
Peki, bu şeker ambalajlarına kimin ihtiyacı var? Evet, para altına bağlanmadan enflasyonda asla düşüş olmayacak.
Kahretsin, yine sorun ....
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
euro kadovo mochilovo ...
euro kadovo mochilovo ...
ön kayık...
sezonla bir şekilde bağlantılı stratejilerimiz var
bahar - balık ağları
kış - seçenekler,
yaz - tabaklar
sonbahar - modaya uygun...