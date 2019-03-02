FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1722
belki bir pound baim? 1.52'yi geçemiyor gibi görünüyor, ancak evra 1.09. yoksa hala beklemek mi?
dolandırıcılık =) toplam dolandırıcılık =)
Blokholov!
))))
evet - hala birkaç saat, atomlar ve birkaç gün tereddüt ederdim))
bir pound ayarlayacağız! 1.52 vurdu..
veya bekleyin - 1.519 direnir ...
ve sonra 1.5180 ve biraz sonra 1.5170 =) ve parite =)))))
https://www.mql5.com/en/blogs/post/640518
1.5196 lirası var
Nomura'nın 1.5192'si var
böylece bir yerde önemli bir seviye görebilirsin
acele etme!!! hala küçük ve 1,504'e kadar tuzlamak mümkün olacak))
nomura: iz seviyesi 1.5090
yani 1.51'e kadar
