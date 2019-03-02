FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1722

belki bir pound baim? 1.52'yi geçemiyor gibi görünüyor, ancak evra 1.09. yoksa hala beklemek mi?

 
Roman Busarov :
dolandırıcılık =) toplam dolandırıcılık =)

Blokholov!

))))

 
Zogman :

belki bir pound baim? 1.52'yi geçemiyor gibi görünüyor, ancak evra 1.09. yoksa hala beklemek mi?

evet - hala birkaç saat, atomlar ve birkaç gün tereddüt ederdim))
Bicus :

Blokholov!

))))

ben değilim =)) asıl mesele zamanında çıkmak =)) %1000 yapmaya çalışacağım =) peki pirelerle olsun =)))
 
Daniil Stolnikov :
evet - hala birkaç saat, atomlar ve birkaç gün tereddüt ederdim))

bir pound ayarlayacağız! 1.52 vurdu..

veya bekleyin - 1.519 direnir ...

Zogman :

bir pound ayarlayacağız! 1.52 vurdu..

veya bekleyin - 1.519 direnir ...

ve sonra 1.5180 ve biraz sonra 1.5170 =) ve parite =)))))
 
Zogman :

bir pound ayarlayacağız! 1.52 vurdu..

veya bekleyin - 1.519 direnir ...

acele etme!!! hala küçük ve 1,504'e kadar tuzlamak mümkün olacak))
 
Roman Busarov :
ve sonra 1.5180 ve biraz sonra 1.5170 =) ve parite =)))))

https://www.mql5.com/en/blogs/post/640518

1.5196 lirası var

Nomura'nın 1.5192'si var

böylece bir yerde önemli bir seviye görebilirsin

Опционные уровни* на понедельник, 1 июня 2015 года:
Опционные уровни* на понедельник, 1 июня 2015 года:
  • 2015.06.01
  • Oleg Ustinov
  • www.mql5.com
EUR/USD Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов): $1.1136 (5048) $1.1074 (6051) $1.1031 (3658)
 
Daniil Stolnikov :
acele etme!!! hala küçük ve 1,504'e kadar tuzlamak mümkün olacak))

nomura: iz seviyesi 1.5090

yani 1.51'e kadar

 
Zogman :

nomura: iz seviyesi 1.5090

yani 1.51'e kadar

nomura'nın gözü biraz kısılıyor
