FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1310
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
haberden önceki ay hakkında bir peri masalı istiyorum ...
Sensei'ye gidin.
15 Şubat'ta baksyena ve lun satıldığını söylemiştim, bu ne sıklıkla tekrarlanmalı?
Sensei'ye gidin.
15 Şubat'ta baksyena ve lun satıldığını söylemiştim, bu ne sıklıkla tekrarlanmalı ?
bugün, haberlerden önce...
g gibi süper haberler neredeyse her gün.
bugün, haberlerden önce...
Draghi dedi - yukarı
Demo satmıyorsun, değil mi? Neden satın aldıktan sonra fiyatın nasıl seğirdiğini fark etmedim .... // genellikle sıkıcı, faiz oranı bile etkilemedi .....
4 basamaklı 300 fişten bir kar ayarlayın. Yakında terminali keseceğim... Zaten yoruldum.
Demo satmıyorsun, değil mi? Neden satın aldıktan sonra fiyatın nasıl seğirdiğini fark etmedim .... // genellikle sıkıcı, faiz oranı bile etkilemedi .....
Demo satmıyorsun, değil mi? Neden satın aldıktan sonra fiyatın nasıl seğirdiğini fark etmedim .... // genellikle sıkıcı, faiz oranı bile etkilemedi .....