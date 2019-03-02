FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1706
Çiftleri ve çapraz kursları matlab'a osilatörler şeklinde koyun ve bakın ...
Euro ve pound arasındaki bağlantıyı düşündünüz, hangi fikirleri paylaşın - tartışacağız - belki bir şeyler buluruz.
Ve matlab'da nelere bakmalı?
korelasyon - bu yüzden iç küçük ver -
Resme bakıyorsunuz - sterlinin düştüğünü görüyorsunuz - ve euro geç gitti -
ve aynı zamanda audi herkesten önce çöktü
Ve bunu ilk defa görmüyorum...
sonra şiddetli bir hareketin ardından aynı şekilde yürümeye başladılar...
Sadece onu matlab'a taşıyamazsın, bir şekilde bir şeyler karıştırman gerekiyor ...
Şimdi, Kanadalıya göre durum 2 hafta önceki sterlinle benzer.
komik - yani, dolar Kanada'ya karşı düşecek
ve iplik sterlinin de dolar karşısında büyüyeceğini yazıyor
kalabalık euro ve pound cinsinden 60 ila 40 arası kısa - kalabalık yanlışsa - euro büyüyecek
efsane ayrıca 128'e düşmek için yen'in 121'e yükselmesi gerektiğini yazdı.
Kısacası, eğer iyiyseniz, o zaman dolar tüm cephelerde düşecek.
Korelasyonlar, eşbütünleşmeler vb.
İlgilenmiyorum...
ve neden ?
Ne ile ilgileniyorsun?
Ernst Chan, eşbütünleşme ve bolinger üzerine kurulu sisteminin iyi çalıştığını iddia ediyor:
http://www.epchan.com/accounts/
neden ve seni ne ilgilendirir
Yusuf'un hindileri .. Çocuğun yüzen efsanevi küplerini büktü, vb. .. sadece bazen oynamak için ...
hiçbir şeyle ilgilenmiyorum .. neye ihtiyacım var, her şeye sahibim ... kaseler dışında tabii ki ...
Yükselen küpler n dokunuş)
b
Bütün bunlar ilk başta komik geliyor, sonra sadece sıkıcı ve üzücü hale geliyor.
Bir gözleme yalan değil ... İhtiyacım olan bir şey var - Öğretmenim! )))
Sensei geri gel!
Neden bahsediyorsun?
Akıl yürütme hakkında, ayda böyle görünüyor, pound üzerinde böyle görünüyor
ölüyorum))) evet, baskın ile 1'de 1 işe yaramadı ... kase açılmadı)))
Bir gözleme yalan değil ... İhtiyacım olan bir şey var - Öğretmenim! )))
Sensei geri gel!)))
Herkesin ona ihtiyacı var)))
Akıl yürütme hakkında, ayda böyle görünüyor, pound üzerinde böyle görünüyor
Evet, evet.
Hurdy-gurdy'yi " euro düşerse sterlin de düşer" vs. bekliyoruz.
Müttefik para birimleri ve korelasyon)))