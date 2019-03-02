FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1706

Vizard_ :
Çiftleri ve çapraz kursları matlab'a osilatörler şeklinde koyun ve bakın ...

Euro ve pound arasındaki bağlantıyı düşündünüz, hangi fikirleri paylaşın - tartışacağız - belki bir şeyler buluruz.

Ve matlab'da nelere bakmalı?

korelasyon - bu yüzden iç küçük ver -

Resme bakıyorsunuz - sterlinin düştüğünü görüyorsunuz - ve euro geç gitti -

ve aynı zamanda audi herkesten önce çöktü

Ve bunu ilk defa görmüyorum...

sonra şiddetli bir hareketin ardından aynı şekilde yürümeye başladılar...

Sadece onu matlab'a taşıyamazsın, bir şekilde bir şeyler karıştırman gerekiyor ...

 
Maksim Diveev :

Şimdi, Kanadalıya göre durum 2 hafta önceki sterlinle benzer.

komik - yani, dolar Kanada'ya karşı düşecek

ve iplik sterlinin de dolar karşısında büyüyeceğini yazıyor

kalabalık euro ve pound cinsinden 60 ila 40 arası kısa - kalabalık yanlışsa - euro büyüyecek

efsane ayrıca 128'e düşmek için yen'in 121'e yükselmesi gerektiğini yazdı.

Kısacası, eğer iyiyseniz, o zaman dolar tüm cephelerde düşecek.

 
Zogman :

Euro ve pound arasındaki bağlantıyı düşündünüz, hangi fikirleri paylaşın - tartışacağız - belki bir şeyler buluruz.

Ve matlab'da nelere bakmalı?

İlgilenmiyorum...
Korelasyonlar, eşbütünleşmeler vb.
 
Vizard_ :
İlgilenmiyorum...
Korelasyonlar, eşbütünleşmeler vb.

ve neden ?

Ne ile ilgileniyorsun?

Ernst Chan, eşbütünleşme ve bolinger üzerine kurulu sisteminin iyi çalıştığını iddia ediyor:

http://www.epchan.com/accounts/

Managed Accounts
Managed Accounts
  • www.epchan.com
QTS Capital Management, LLC (the “Adviser”) offers the FX Strategy account management service to individuals and institutions. This strategy profits from the intraday mean reversion of certain FX pairs, and is fully automated and collocated at data center with low latency connections to execution venues. The live performance track record of the...
 
Zogman :

neden ve seni ne ilgilendirir

hiçbir şeyle ilgilenmiyorum .. neye ihtiyacım var, her şeye sahibim ... kaseler dışında tabii ki ...

Yusuf'un hindileri .. Çocuğun yüzen efsanevi küplerini büktü, vb. .. sadece bazen oynamak için ...


 
Vizard_ :
hiçbir şeyle ilgilenmiyorum .. neye ihtiyacım var, her şeye sahibim ... kaseler dışında tabii ki ...

Yusuf'un hindileri .. Çocuğun yüzen efsanevi küplerini büktü, vb. .. sadece bazen oynamak için ...


Yükselen küpler n dokunuş)

b

 
stranger :
Bütün bunlar ilk başta komik geliyor, sonra sadece sıkıcı ve üzücü hale geliyor.
Neden bahsediyorsun?
 
stranger :

Yükselen küpler n dokunuş)

ölüyorum))) evet, baskın ile 1'de 1 işe yaramadı ... kase açılmadı)))
Bir gözleme yalan değil ... İhtiyacım olan bir şey var - Öğretmenim! )))
Sensei geri gel!
 
lactone :
Neden bahsediyorsun?

Akıl yürütme hakkında, ayda böyle görünüyor, pound üzerinde böyle görünüyor

Sihirbaz_ :
ölüyorum))) evet, baskın ile 1'de 1 işe yaramadı ... kase açılmadı)))
Bir gözleme yalan değil ... İhtiyacım olan bir şey var - Öğretmenim! )))
Sensei geri gel!)))

Herkesin ona ihtiyacı var)))

 
stranger :

Akıl yürütme hakkında, ayda böyle görünüyor, pound üzerinde böyle görünüyor

Evet, evet.

Hurdy-gurdy'yi " euro düşerse sterlin de düşer" vs. bekliyoruz.

Müttefik para birimleri ve korelasyon)))

