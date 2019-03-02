FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1704

Zogman :

matlab'dayım

Kusura bakmayın ama aracı parametreler açısından nasıl optimize edeceksiniz?
 
Oleg Tsarkov :
kaba kuvvet veya farklı paketler
 
Lesorub :

"Onaylıyorum"


ve stop loss nereye koyulur

İbranice?

ps

bugün haberler 15.30 dolar - euro hala düşebilir ...

 
Zogman :

Para birimini nereye göndermek istediklerine bağlı olarak bu rakamları istedikleri gibi yönlendirdikleri izlenimini edindim. Örneğin, döviz kurunu artırmak istediler - açıkça iyi verileri kötü yaptılar - ve bam - her şey yolunda gitti
 
Daniil Stolnikov :
belki

ama bana öyle geliyor ki - haberler daha çok piyasa manipülatörleri tarafından vardiyalar için bir bahane olarak kullanılıyor -

bazen haber var - tepki yok - ve bazen rakama uçuyor? neden iki değil de bir rakam? Buna kim ve nasıl karar veriyor - sonuçta bunlar saniyelerin kesirleri - bir kez likidite rakamdan ortaya çıktı - ama eğer büyük adama bir buçuk parça bahse girmek isteseydim - oraya koyardım ...

 
Daniil Stolnikov :
Tecrübelerime göre, haberlerin sonuçları hiçbir şekilde paritenin yönünü etkilemiyor, sadece volatiliteyi teşvik ediyor. Dolar hakkında iyi haberler ve eurodaki bir sonraki yükselişle ilgili analistler, ABD ekonomisi iyi olduğu için herkesin riskli para birimlerine yatırım yaptığını ve euro düşerse Amerika'da her şey yolundaysa ve başka ne yapması gerektiğini savunuyorlar. dolar güçlenmeye başladı))).
 
peki, o zaman ne yapmalı? yakın pozlar? 5 dakika kaldı
 
Zogman :

belki

ama bana öyle geliyor ki - haberler daha çok piyasa manipülatörleri tarafından vardiyalar için bir bahane olarak kullanılıyor -

daha fazla veriye sahipsin - aç ve bak, analiz et. O zaman bize ne olduğunu, ne olduğunu ve ne olacağını söyle))
 
Oleg Tsarkov :
Peki, gerçekten hayır)) Doların son zamanlarda neden arttığını düşünüyorsunuz? Kötü haber değil mi?
 
Zogman :
nerede açık olduğuna bağlı. Yükselirse - bence en az 1.105

ZY Ancak Kukla, her zaman olduğu gibi kendi vizyonuna sahiptir))
