FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1223

Nestradamus :

Saygın bir birlik, fiyat gelmeden çok önce, bot tarafından çizilen kısa çizgilerden 10'dan fazla fiyat geri dönüşünü bulmak için dikkati test etmeye davet edilir...

Şamanın katılması yasaktır!!!

evet bu çizgilere afiyet olsun... hadi uyanalım... :-)))
 
zoritch :
Nizing'den mi????
 
zoritch :
0.98

Speculator_ :

putokoli rolleri değiştirir)

canlı siparişler üzerine inşa edilmiş bir gösterge ve ardından bir tahmin.

daha az koyar - hadi aşağı inelim)

Program göstergeleri kullanmaz, sadece para sayar. aslında ticaret böyle...

 
_new-rena :

iyi program...


Lesorub :

forumdan biraz dikkatim dağıldı, bir prog yazdı) koyarken gizler == çağrılar

 


_new-rena :

SÜPER PROGRAM!! Satılık değil kendim için yazdığımı anlıyorum? ;-) Böyle bir şeyi reddetmezdim))
_new-rena :

ve prog yapabilir miyim?
Evgen-ya1 :
azfaraon :
kişisel olarak cevaplandı, aksi takdirde reklam ortaya çıkacak ...

 
_new-rena :

gün başına zamana göre pazara en uygun giriş olduğunda daha iyi bir hindi inşa edin

amers önce ve onlar sırasında ...

daha doğrusu, bir türkiye ticaret seansı var, ancak bunun için geçmişten giriş zamanı hakkında veri toplamanız gerekiyor

Cuma:

