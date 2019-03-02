FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1221
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
böyle olur...
dörtte bir yerde yalan söylüyorlardı ...
Açık kaynak ve kısıtlamalar olmadan İnciller var. peki, beş.
ve oku ... Ne yaptığımı hatırlamıyorum.
mmm , süreci anlamak için anlaşmayı buraya gönderin...
1. 1.077 tüm hafta boyunca ortaya çıktı. Henüz alınmadı.
2. Fibo seviyesi bunu doğruluyor.
3. Koloputniklerin saflarında bugün kendi yönlerinde açık bir üstünlük var.
4. Hacimler ana trend doğrultusunda büyüyor. O aşağıda olduğu sürece
Bunun gibi bir şey
dörtte bir yerde yalan söylüyorlardı ...
Açık kaynak ve kısıtlamalar olmadan İnciller var. peki, beş.
ve oku ... Ne yaptığımı hatırlamıyorum.
dördünde tüm nüfus sayımı berbattı, böyle şeyler, şahin gibi bir hedef ...
toz şişelerde dörtlü için böyle bir şey var mı?
dördünde tüm nüfus sayımı berbattı, böyle şeyler, şahin gibi bir hedef ...
toz şişelerde dörtlü için böyle bir şey var mı?
Ne yazık ki, uzun zaman önce 4 sayıyla gol atmıştım, hikaye şu ana kadar topal.
sadece doğru aramanız gerekiyor)) Yerleşik arama ile denedim - bir cıvata. Zhuzhl ve voila'yı denedim - aradığımı buldum.
5'ten dönüştür? (MT4'teki geçmiş verilerden bahsediyorum)
hayır ve derleyici daha güzel.
ve bu resim
5'ten dönüştür? (MT4'teki geçmiş verilerden bahsediyorum)
hayır ve derleyici daha güzel.
ve bu resim