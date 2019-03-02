FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1675
Bu arada, doğru hatırlıyorsam, bir hafta önce, para birimi pound için 1.5640 gibi bir seviye ya da bunun gibi bir tahminde bulunduğunda
- Bir hafta içinde yahudilerde 1.08 seviye olacağını yazmışsın **
yoksa sen değil misin?
Bu da seçenekler üzerinden mi?
bu arada 0790, 0660'a kadar Evra'yı bekliyorum...
ve Kivi uçuruma düşmeye hazır...
Bence bugün için harika. Küçük bir geri tepme yapmanın zamanı geldi. Belki bir hafta içinde.
yani sadece bir tahmin...
ve nereye gideceklerini sadece O bilir - Bebekler ve oyuncak bebekleri ...
7268 Kivi kontrolde
Bu resimdeki veriler nasıl kullanılır?
yavaş yavaş rapor vermeye başlıyorlar))) Daha önce Merkez Bankası döviz kurunu ve işlem gören insanları oldukça başarılı bir şekilde düzenlemişti.
koridordan aşağı. Bilinen olaylarla bağlantılı olarak 11/10/2014 tarihinde serbest navigasyona geçildi (gr üzerinde beyaz dikey çizgi).
USDRUB'un zirvelerinde eylemler yapıldı (+ repo vb.) ... sonra üç ay sessizlik oldu ... Ve şimdi, haftadan önce, ima ediyor gibi görünüyorlar ...
Hepsi bu kadar ... iyi çocuklar, özellikle güçlü bir rubleye gerek yok + Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Medvedev vb.
Tüm sayılar milyar ruble cinsindendir ... Arşive daha fazla ekran görüntüsü ekledim ...
bu arada 0790, 0660'a kadar Evra'yı bekliyorum...
ve Kivi uçuruma düşmeye hazır...
Öyle görünüyor ...)))
Bugün inanılmaz...
Bugün inanılmaz...
belki ... ama her şey geri döndü (sadece mevcut düşük seviyeyi kırın)
ve böylece 02 Haziran'a kadar:
ahhh =) Görüyorum ki en ilgincini kaçırmışım =)
heh =) uyandım ve audi tarafından 8150 ile erteleme işe yaradı =), gece yakalayacağına inanamadım =) in Bu it =)
Ay ay...