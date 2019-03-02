FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1675

Zogman :

Bu arada, doğru hatırlıyorsam, bir hafta önce, para birimi pound için 1.5640 gibi bir seviye ya da bunun gibi bir tahminde bulunduğunda

- Bir hafta içinde yahudilerde 1.08 seviye olacağını yazmışsın **

yoksa sen değil misin?

Bu da seçenekler üzerinden mi?

Evet
 
Lesorub :

bu arada 0790, 0660'a kadar Evra'yı bekliyorum...

ve Kivi uçuruma düşmeye hazır...

Bence bugün için harika. Küçük bir geri tepme yapmanın zamanı geldi. Belki bir hafta içinde.
 
7268 Kivi kontrolde

 
Zogman :

Bu resimdeki veriler nasıl kullanılır?

Gerçek zamanlı olarak hiçbir yolu yok... veri çıkışındaki gecikme büyük... Uyurken... Çay içerken... popiz_yat... sonra kampanya
yavaş yavaş rapor vermeye başlıyorlar))) Daha önce Merkez Bankası döviz kurunu ve işlem gören insanları oldukça başarılı bir şekilde düzenlemişti.
koridordan aşağı. Bilinen olaylarla bağlantılı olarak 11/10/2014 tarihinde serbest navigasyona geçildi (gr üzerinde beyaz dikey çizgi).
USDRUB'un zirvelerinde eylemler yapıldı (+ repo vb.) ... sonra üç ay sessizlik oldu ... Ve şimdi, haftadan önce, ima ediyor gibi görünüyorlar ...
Hepsi bu kadar ... iyi çocuklar, özellikle güçlü bir rubleye gerek yok + Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Medvedev vb.

Tüm sayılar milyar ruble cinsindendir ... Arşive daha fazla ekran görüntüsü ekledim ...


USDRUB.zip  425 kb
 
Bugün inanılmaz...

Öyle görünüyor ...)))


 
Yorumlarda reel bankaların karlarının 1.08 civarında olduğunu okudum. Onlar. 3-5 numaraya kadar, küçük bir koridorda normal bir daire mümkündür.
 
belki ... ama her şey geri döndü (sadece mevcut düşük seviyeyi kırın)


ve böylece 02 Haziran'a kadar:


ne düşünüyorsun =) obyazonov mahalleleri sona erene kadar tüm büyük kayıp çiftlerini aldı
Roman Busarov :

ahhh =) Görüyorum ki en ilgincini kaçırmışım =)

heh =) uyandım ve audi tarafından 8150 ile erteleme işe yaradı =), gece yakalayacağına inanamadım =) in Bu it =)

kapalı
 
Lesorub :

belki ... ama her şey geri döndü (sadece mevcut düşük seviyeyi kırın)


ve böylece 02 Haziran'a kadar:


Hala düşünüyorum ... Ilyukha bile ayı uzun süredir yayınlamadı)))

Ay ay...


