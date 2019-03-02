FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1663
Vadeli işlem ve seçeneklerin analizindeki ana şey, kim olduğunuzu ve kimin koyduğunu bilmektir.
"sen kimsin" bu ne anlama geliyor?
Kazanmaya başlamadan önce ne kadar araştırma yaptınız? Yoksa hala araştırma sürecinde mi?
Evet, şimdiden bazı olumlu sonuçlar var.
Araştırmada, her zaman belirli bir konu üzerinde olacağım. Bu benim doyumsuz hobim.
Tabii ki - kimse senin için çalışmayacak)) Peki, o zaman bir ipucu ver? Direkt yöne mi?
Spesifik olarak, zaten o kadar çok ipucunuz vardı ki, kendinizi doğru yöne yönlendirmek için zaten zorlanmış olabilirsiniz. )))
Burada sadece Myth ve Strange'in hediyelerine odaklanabilseniz bile kazanç elde edebilirsiniz. Ancak bir noktada cömertliklerini bırakabilirler. ;)
Sen kimsin, biz kimiz ve onlar kim)
Başka bir şey - bu nedir? ))
İşte yakalamayı başardığım ipuçları - vadeli işlemleri, CME seçeneklerini ve başka bir şeyi analiz ediyoruz ... Sonuç olarak, satıcıların ve alıcıların yüzdesini alıyoruz. BUNU gün içinde yapmak istiyorsanız - Ninju'yu kullanın. Bu bağlamda, soru şudur:
belki "analiz et" - bir atom kadar tükenmez
