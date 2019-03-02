FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1663

stranger :
Vadeli işlem ve seçeneklerin analizindeki ana şey, kim olduğunuzu ve kimin koyduğunu bilmektir.
"sen kimsin" bu ne anlama geliyor?
 
stranger :
Kimin garip bir sorusu)) Daha çok olanlar))
Zogman :
birincisi =)
 
Zogman :
Sen kimsin, biz kimiz ve onlar kim)
 
Zogman :
Kazanmaya başlamadan önce ne kadar araştırma yaptınız? Yoksa hala araştırma sürecinde mi?

Evet, şimdiden bazı olumlu sonuçlar var.

Araştırmada, her zaman belirli bir konu üzerinde olacağım. Bu benim doyumsuz hobim.

Daniel Stolnikov :
Tabii ki - kimse senin için çalışmayacak)) Peki, o zaman bir ipucu ver? Direkt yöne mi?

Spesifik olarak, zaten o kadar çok ipucunuz vardı ki, kendinizi doğru yöne yönlendirmek için zaten zorlanmış olabilirsiniz. )))

Burada sadece Myth ve Strange'in hediyelerine odaklanabilseniz bile kazanç elde edebilirsiniz. Ancak bir noktada cömertliklerini bırakabilirler. ;)

 
stranger :
sen kimsin, o kim
 
Anatoli Kazharski :

İşte yakalamayı başardığım ipuçları - vadeli işlemleri, CME seçeneklerini ve başka bir şeyi analiz ediyoruz ... Sonuç olarak, satıcıların ve alıcıların yüzdesini alıyoruz. BUNU gün içinde yapmak istiyorsanız - Ninju'yu kullanın. Bu bağlamda, soru şudur:

Başka bir şey - bu nedir? ))
 
Anatoli Kazharski :


uzun süre araştırdılar mı? (garip ve efsane)
 
Daniil Stolnikov :
belki "analiz et" - bir atom kadar tükenmez

 
Daniil Stolnikov :
Pekala, öğrendiklerinizi kullanmaya (analiz etmeye) başlayın. Ve sonra kendin görebilirsin. ))
