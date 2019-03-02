FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1661

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
Bugün anladığım kadarıyla CME raporu beklenmemeli mi?
Bir bağlantı atın - bu raporlar nerede?
 
Vizard_ :

Ve rubdol'deki kalelerde vadeli işlem yapmıyor musunuz?
 
Zogman :
Bir bağlantı atın - bu raporlar nerede?
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

Ancak programlar olmadan işe yaramazlar veya uzun süre hesap makinesiyle oturmanız gerekir))

Kahretsin, bağlantı neden yanlış yerleştirilmiş?
 
Daniil Stolnikov :
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

Ancak programlar olmadan işe yaramazlar veya uzun süre hesap makinesiyle oturmanız gerekir))
ne tür bir program?
 
Zogman :
Ve rubdol'deki kalelerde vadeli işlem yapmıyor musunuz?

Eh, dün cevap verdim ... Ruble ile bağlandım ... şimdi yük başlayacak ... bu yukarıdan alınacak bir geri dönüş değil (parmaktan emilen ve dağılan))))


[Silindi]  
kadığı tuzlamaya başlıyorum
 
Vizard_ :

Eh, dün cevap verdim ... Ruble ile bağlandım ... şimdi yük başlayacak ... bu yukarıdan alınacak bir geri dönüş değil (parmaktan emilen ve dağılan))))


Bu resimdeki veriler nasıl kullanılır?

 
Vizard_ :
ölüyorum))) ve sadece belirli alıntıları kullanabileceğinizi kim söyledi)))

ancak farklı brokerler aynı çizelgeleri veriyor.

ps lanet sürtükler))))

 
neyron :

ancak farklı brokerler aynı çizelgeleri veriyor.

ps lanet sürtükler))))

iyi, aynı aynı)))
 
Zogman :
ne tür bir program?
CME raporlarını ve çizim seviyelerini işlemek için)) Nette tam olarak. Strange, OptL'ye atıfta bulundu - hiçbir şey gibi.
1...165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668...2119
Yeni yorum