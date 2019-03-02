FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1027
ben-i
türkiye ne dediğini yaz
ve "Ben - Ben" olacak
Burada dişlerimi söylememe gerek yok , yakında 5395 pound hedefini göreceksiniz ...
Kanada'da Jena'da satış var
TR 117.35 TR 1.2090
o zaman uyarmadığını söyleme
bu yüzden bekliyoruz
Burada bir adam neredeyse her gün çiğniyor)
https://www.mql5.com/en/blogs/post/434096
türkiye ne dediğini yaz
ve "Ben - Ben" olacak
zaten yazılmış testte ustalaşmak için zaman var. da bir dönem. sonra akım daha fazla))))
yazacağım biraz bekle
ve yine aynı paydaya geldik .... Bunu çoktan geçtim ... piyasa farklı ... yasalar değişiyor, ama aynılar ... asıl mesele nerede ve ne zaman işe yaradığını anlamak ...
güzellikler nerede...
Kaçırdıysanız, bilişsel delta osilatörü burada duyuruldu))) Bu, herhangi bir dilenciyi yeni bir zenginliğe dönüştürmek için oldukça yeterli)))
Tüccarlar var mı?)))))
Hatta Sensei?
Bugün için harosh gibi görünüyor, 15-20 pip yeterli)
Sensei'nin zengin bir iç dünyası var)))