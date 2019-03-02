FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1027

Yeni yorum
 
_new-rena :
ben-i

türkiye ne dediğini yaz

ve "Ben - Ben" olacak

 
Lesorub :

Burada dişlerimi söylememe gerek yok , yakında 5395 pound hedefini göreceksiniz ...

Kanada'da Jena'da satış var

TR 117.35 TR 1.2090

o zaman uyarmadığını söyleme

bu yüzden bekliyoruz

Burada bir adam neredeyse her gün çiğniyor)

https://www.mql5.com/en/blogs/post/434096

[Silindi]  
Lesorub :

türkiye ne dediğini yaz

ve "Ben - Ben" olacak

zaten yazılmış testte ustalaşmak için zaman var. da bir dönem. sonra akım daha fazla))))

yazacağım biraz bekle

 
Kuzey, altın çekmeyin , 1000 ve altı)
 
SEVER11 :

ve yine aynı paydaya geldik .... Bunu çoktan geçtim ... piyasa farklı ... yasalar değişiyor, ama aynılar ... asıl mesele nerede ve ne zaman işe yaradığını anlamak ...

güzellikler nerede...


Kaçırdıysanız, bilişsel delta osilatörü burada duyuruldu))) Bu, herhangi bir dilenciyi yeni bir zenginliğe dönüştürmek için oldukça yeterli)))
 
artikul :
Kaçırdıysanız, bilişsel delta osilatörü burada duyuruldu))) Bu, herhangi bir dilenciyi yeni bir zenginliğe dönüştürmek için oldukça yeterli)))
Hatta Sensei?
 
stranger :
Tüccarlar var mı?)))))
Tüccarlar, ihtiyat nedeniyle veya pervasızlıktan dolayı kar kaybettiklerini gördüklerinde yalnızca hayali acı çekerler)))
 
stranger :
Hatta Sensei?
Sensei'nin zengin bir iç dünyası var)))
 

Bugün için harosh gibi görünüyor, 15-20 pip yeterli)

 
artikul :
Sensei'nin zengin bir iç dünyası var)))
Öyle değil, HIM fantezisi fırtınalı))))
1...102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034...2119
Yeni yorum