FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1024

yurchenko :
pip demek istemedim
Ve neden sahada koşturayım, üç günlüğüne 52 limit kartım vardı, çünkü orada satmak istedim, anlamadılar, vızıltı, benden bu kadar, hiçbir yere satamam.
 
Ishim :
Makine konusunda katılıyorum! D1'i (MA - 38-40) tutun ve geçene kadar diğer yönde işlem yapmayın. (bütün kase bu)
Sen kıvılcım kelimesisin, bağışlayın efendim, anladınız mı?)))))))))))))))))))) 00
stranger :
Açılama kelimesisiniz, pardon efendim, anladınız mı?))))))))))))))))))) 00 
stranger :
Ve neden sahada koşturayım, üç günlüğüne 52 limit kartım vardı, çünkü orada satmak istedim, anlamadılar, vızıltı, benden bu kadar, hiçbir yere satamam.
yani, gerçekten tersten satmayacaklar mıydı? Şey, Myth sattı. Anlamıyorum
 
yurchenko :
yani, gerçekten tersten satmayacaklar mıydı? Şey, Myth sattı.
Gerçekten niyetim yoktu çünkü 5550'de bir geri dönüş görmedim.
 
_new-rena :
makale, normal olan eskilerin kopyalarını yapmıyorum. saban))) yüzde ve can sıkıntısı - bu şu anki ister .... bazen insanlar yardım ister, ücretsiz yardım ederim. ve yine eski bir şeyi yeni bir şekilde deniyorum .

ve bunun için sen

, ve eski aranır ve bulacaksınız ...

 
SEVER11 :

ve bunun için sen

, ve eski aranır ve bulacaksınız ...

Bugün neden bu kadar komiksin?

Profesör daha sonra gizli..

 
stranger :
Gerçekten niyetim yoktu çünkü 5550'de bir geri dönüş görmedim.
Teşekkür ederim!
SEVER11 :

ve bunun için sen

, ve eski aranır ve bulacaksınız ...

aynı tırmık))) burada indekslerken bu hoş bir sürpriz oldu. Bu arada bir hindi (ücretli) geçenlerde buraya foruma ücretsiz olarak atıldı, tk. bu tama çalışmıyor. Bir kişiye yardım etmek için bir gösteri ile baktım ve bir işçi olduğu ortaya çıktı, ben de ona bir baykuş tokatladım)))
 
yurchenko :
Teşekkür ederim!
Geriye dönüp baktığımda, şimdi bir sürü işaret gösterebilirim, ama o zaman görmedim)))
