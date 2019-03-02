FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1023

stranger :
Ve 5260'ın üzerinde satıp satmadığını görmedim.
bu kötü. pazarın her yerinde lahana doğrayabilirsin
 
_new-rena :
Beni ziyaret ettiğinde adımı unuttun mu?

Hiçbir şey hakkında konuşmuyorsun ve seni aramanın bir yolu yok. )))

 
Ishim :
yani planlı bir geri dönüş olmayacağını mı düşünüyorsunuz? (yukarı ^)
Bu bir geri dönüş değil, makinenin açılandırılması olacaktır)))
 
yurchenko :
bu kötü. pazarın her yerinde lahana doğrayabilirsin

Pazar boyunca her gün burayı kesenler Kolyan'a gelecek, nadiren ve çok daha iyi.

5250-53'te aralığın ortasıydı ve xs, oradan çıkana kadar orada ne yapıyorlardı.

 
artikul :
Bu bir geri dönüş değil, makinenin açılandırılması olacaktır)))
Neden seni paspaslar için yasaklamıyorlar?)))
 
_new-rena :
neh sonra yazılarımda tryndet. git bir tüpte öksür)))
Gönderilerinizin bazen cevaplanması gerekir ve diğerleri için yararlıdır. Sizin tarafınızdaki deliryum seviyesini azaltmak için. O zaman en azından biraz sakinleş ve kendine gel. )))
 
stranger :
Pazar boyunca her gün burayı kesenler Kolyan'a gelecek, nadiren ve çok daha iyi.
pip demek istemedim
 
artikul :
Bu bir geri dönüş değil, makinenin açılandırılması olacaktır)))

makale, bana yeni ne kazdığını söylesen iyi olur ... yoksa tatlılar olmadan bir şekilde sıkıcı hale geldi ...

Ben böyleyim, şimdi iki “huş ağacım” arasında yürüyorum ve henüz başka bir şey istemiyorum ...

 
artikul :
Bu bir geri dönüş değil, makinenin açılandırılması olacaktır)))
Makine konusunda katılıyorum! D1'i (MA - 38-40) tutun ve geçene kadar diğer yönde işlem yapmayın. (bütün kâse bu)
artikul :
Yılda 365 kase)))
makale, normal olan eskilerin kopyalarını yapmıyorum. saban))) yüzde ve can sıkıntısı - bu şu anki ister .... bazen insanlar yardım ister, ücretsiz yardım ederim. ve yine eski bir şeyi yeni bir şekilde deniyorum.
