FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1029

Yeni yorum
 
artikul :
Sensei'nin zengin bir iç dünyası var)))
Oradaki Yahudileri beklemeyeceğinizi düşünüyorum. (bir düzeltme olacak ve bot çökecek - ve yine moda sözcükler olacak)
 
Ishim :
Oradaki Yahudileri beklemeyeceğinizi düşünüyorum. (bir düzeltme olacak ve bot çökecek - ve yine moda sözcükler olacak)
Bilişsel delta osilatörünü unuttun)))
[Silindi]  
Ishim :
Oradaki Yahudileri beklemeyeceğinizi düşünüyorum. (bir düzeltme olacak ve bot çökecek - ve yine moda sözcükler olacak)
beni ve Artikul'ü uzun süre botlarımız hakkındaki görüşleri bozmak için rahatsız etmeyin (kısaca hızlandırın ...). Memnun olalım, hepsini fırına atmak için hala zamanımız olacak ...)))))
 
Ishim :
Oradaki Yahudileri beklemeyeceğinizi düşünüyorum. (bir düzeltme olacak ve bot çökecek - ve yine moda sözcükler olacak)

Euro'yu bilmiyorum, ama kendin düşün, Avrupa'nın kapanmasından sonra AKŞAM gün içi destekle pound satın al. Böyle bir zamanda herhangi bir karar vermenin kesinlikle imkansız olduğunu biliyorum)

Tamam, şimdi daha az yazacağım, yarın köyde, ölü bir modem, hayatın tüm zevkleri)

 
artikul :
Bilişsel delta osilatörünü unuttun)))
Öğretmeni anlaşılmaz küfürlü kelimelerle karıştırmayın))))
 
stranger :
Öğretmeni anlaşılmaz küfürlü kelimelerle karıştırmayın))))
İlk o başladı
 
Sadece bir tradedun bir programa bot diyebilir)))
 
stranger :

Euro'yu bilmiyorum, ama kendin düşün , Avrupa'nın kapanmasından sonra AKŞAM gün içi destekle pound satın al. Böyle bir zamanda herhangi bir karar vermenin kesinlikle imkansız olduğunu biliyorum)

Tamam, şimdi daha az yazacağım, yarın köyde, ölü bir modem, hayatın tüm zevkleri)

bir zirve çiz! - Mümkün olduğunca az tanıkla gereklidir! (Cuma akşamı, nonki ve diğer haberler, vakalar) - amaç uzaklaşmak, 80 puan kaçacak - toplu tırmanma bile olmayacak, geri dönüşü bekleyecekler ve bu ... - türün bir klasiği.
 
stranger :

Hadi, bariz olan hakkında bizi deneyin, dinleyebilir ve satın alabiliriz, aksi takdirde beni böyle çılgınca bir harekete geçirecek bir şey görmüyorum))))

Sadece daha ikna edici)

yakın zamanda audi verdi, kullandın mı?


 
artikul :
Sadece bir tradedun bir programa bot diyebilir)))
program henüz bir bot bile değil (((((yani tahminler)
1...102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036...2119
Yeni yorum