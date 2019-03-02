FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1028

artikul :
Sensei'nin zengin bir iç dünyası var)))
tüccarlar için dahili - hesap sahipleri. ve kamusal bir dünyası vardır.
 

Bugün vuracağına inanmıyorum.

 
tüccarlar için dahili - hesap sahipleri. ve kamusal bir dünyası vardır.

Böylece Öğretmeni eski bir meslek olarak sınıflandırabilirsiniz)

Böylece Öğretmeni eski bir meslek olarak sınıflandırabilirsiniz)

)))

hayır gelişecek, ona inanıyorum) neden bilmiyorum ama inanıyorum.

euro eklenebilir, bir şeyler doğru değil, çünkü durmadı ....

 
bir pound almak ister misin?
 
bir pound almak ister misin?
Hayır, Öğretmene teklif et, yaşlı olmasına rağmen aşırı sporları seviyor)))
 
Hayır, Öğretmene teklif et, yaşlı olmasına rağmen aşırı sporları seviyor)))
yine, palyaçoların arkasındaki bariz olanı görmüyorsun ...
bir pound almak ister misin?

sadece Kanadalıya baktım, sobamda hiç çalım yok, bir şeyi ağzımdan kaçırdım ..... basit bir program ocakta ne olduğunu bozuyor, ama inanıyorum, safım))) veya bir program için yeterli değil , Bilmiyorum ....

ancak bunu yapabilir (bugün her şey girdi/çıktıdır):

 
yine, palyaçoların arkasındaki bariz olanı görmüyorsun ...

Hadi, bariz olan hakkında bizi deneyin, dinleyebilir ve satın alabiliriz, aksi takdirde beni böyle çılgınca bir harekete geçirecek bir şey görmüyorum))))

Sadece daha ikna edici)

 
Hadi, bariz olan hakkında bizi deneyin, dinleyebilir ve satın alabiliriz, aksi takdirde beni böyle çılgınca bir harekete geçirecek bir şey görmüyorum))))

Sadece daha ikna edici)

Öğretmen böyle durumlarda şöyle derdi: "Almak istemiyorum ama mecburum!" )))
