FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1577
Ve euro 1.1340'ın altında kalmak istemedi ve bu nedenle orada kimsenin ona ihtiyacı olmamasını istemedi)
Evet ve Saxobank ve Oanda'nın birleştirdiği FSU'lar, maksimum birkaç doları olan "müşteriler" var, pozisyonları neye karar veriyor?
1 sterlinlik kontrat 62.5 bin tutuyor, bu yüzden bunları toplu olarak alıp satanların pozisyonlarına bakın.
bu kim ?
Chicago Menkul Kıymetler Borsası verileri evet diyor, bir şekilde bir şey onları bulamadı
Ve size göre euronun aşağı yönlü hareketini ne açıklıyor? 15-16 puan hacim olarak aynı, milyarlarca anladığım kadarıyla.. Belki birileri onları kaybetti ya da kazandı..
Bu 15-16 puan değil, 1/6 puan ve büyük bir spekülatör bir pozisyona girdiğinde veya düştüğünde bu bir bölüm bile değil. Olaya öyle ya da böyle bakmıyorlar, atlamaya değer olsun ya da olmasın, herhangi bir yöndeki hareketin PERSPEKTİFİ ile ilgileniyorlar.
Tamam, eğitim programı bitti)
Ve kim aferin dinledi)))
Bu 15-16 puan değil, 1/6 puan ve büyük bir spekülatör bir pozisyona girdiğinde veya düştüğünde bu bir bölüm bile değil. Olaya öyle bakmıyorlar, şurada burada, herhangi bir yönde hareketin PERSPEKTİFİ ile ilgileniyorlar, içeri girmeye ve atlamaya değer olsun ya da olmasın.
Tamam, eğitim programı bitti)
Bu masalların sonu...
Ve kim aferin dinledi)))
Öğretmen senin için masal mı çiziyor? ....
Yani, sözlerinize dayanarak, para biriminin beklentilerinin tam resmini de görmüyorlar ve bu nedenle, aslında, kendi bakış açılarına dayanarak basitçe atlayabilirler.. Doğru mu anladım?
Ah, keşke ... kendim hastalanıyorum ... onu zorlayabilir misin)))
Öyleyse ona pembe haplar, kalemler ver ve git))))
Ölüyorum ... evet, her şey uzun zamandır hazır ...
Sadece en önemli şey eksik ... Öğretmenler)))
O nerede, yanında ne var ... O kim)))))))))