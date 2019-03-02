FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1026
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eh, beşinci sabahı ve ortalama aralık neredeydi, her şeyin zirveye ulaşmadığı göz önüne alındığında, her şey zaten açıktı, alımları kapattım ve sattım.
Eh, beşinci sabahı ve ortalama aralık neredeydi, her şeyin zirveye ulaşmadığı göz önüne alındığında, her şey zaten açıktı, alımları kapattım ve sattım.
ve öyle olsa bile?
Başlangıç olarak, fiyat hareketini iki türe ayırdım - deterministik (veya dijital veya ayrık) ve deterministik olmayan (veya analog veya sürekli). Deterministik bir hareket, bir taşıma, düzeltme, taşıma, düzeltme, yani klasik bir TA bölgesidir. Strange'in dediği gibi, her şey orada çalışıyor, hem lifler hem de Elliot dalgaları ve diğer Mui Ne. Düzeltmeleri incelerken, tüm göstergelerin takıldığı kör bölgelerdeki hareket türü ortaya çıktı. Bu bir salınım veya negatif delta bölgesidir. Örneğin, bir düşüş eğilimi var, bir alım yapılıyor ve yukarı doğru bir düzeltme başlıyor, ancak aynı zamanda, geçilmez bir maşanın sinyal çizgisi enerji bulutunun orta çizgisinin altına düşüyor ve bir kanca çiti başlıyor. Her şey havaya uçtuktan sonra, piyasa deterministik olmayan bir fiyat hareketi aşamasına girer. Bu en karlı aşamadır. Maşka dönemi güçlü bir şekilde büyür ve fiyat uzun, uzun bir süre boyunca tek yönde hareket ederek aşırılıkları kırar ve tüccarlar arasında bir öfke gürlemesine neden olur. Ve böylece açıya kadar. )))
ve öyle olsa bile?
ve öyle olsa bile?
Deterministik hareket ..., oh khe-khe, üzgünüm)))
Evet, her şey olabilir, peki, nasıl tahmin edebilirsiniz ??? )))) açık artırma nasıl yapılır)
Ben sana alıcı olarak geldim ve fiyatımı teklif ettim, diğerlerinden daha iyi, satmaz mısın? ))))
Bu nedenle, sinyalin kalitesi (ve buna bağlı olarak kâr) duruma zamanında tepki verir ve beklemez.
Kabul ediyorum.
Başlangıç olarak, fiyat hareketini iki türe ayırdım - deterministik (veya dijital veya ayrık) ve deterministik olmayan (veya analog veya sürekli). Deterministik bir hareket, bir taşıma, düzeltme, taşıma, düzeltme, yani klasik bir TA bölgesidir. Strange'in dediği gibi, her şey orada çalışıyor, hem lifler hem de Elliot dalgaları ve diğer Mui Ne. Düzeltmeleri incelerken, tüm göstergelerin takıldığı kör bölgelerdeki hareket türü ortaya çıktı. Bu bir salınım veya negatif delta bölgesidir. Örneğin, bir düşüş eğilimi var, bir alım yapılıyor ve yukarı doğru bir düzeltme başlıyor, ancak aynı zamanda, geçilmez bir maşanın sinyal çizgisi enerji bulutunun orta çizgisinin altına düşüyor ve bir kanca çiti başlıyor. Her şey havaya uçtuktan sonra, piyasa deterministik olmayan bir fiyat hareketi aşamasına girer. Bu en karlı aşamadır. Maşka dönemi güçlü bir şekilde büyür ve fiyat uzun, uzun bir süre boyunca tek yönde hareket ederek aşırılıkları kırar ve tüccarlar arasında bir öfke gürlemesine neden olur. Ve böylece açıya kadar. )))
ve yine aynı paydaya geldik .... Bunu çoktan geçtim ... piyasa farklı ... yasalar değişiyor, ama aynılar ... asıl mesele nerede ve ne zaman işe yaradığını anlamak ...
güzellikler nerede...
Deterministik hareket ..., oh khe-khe, üzgünüm)))
Evet, her şey olabilir, peki, nasıl tahmin edebilirsiniz ??? )))) açık artırma nasıl yapılır)
Ben sana alıcı olarak geldim ve fiyatımı teklif ettim, diğerlerinden daha iyi, satmaz mısın? ))))
Çünkü tahmin edilecek bir şey yok, fiyat doğru yerde olacak ve alım satım için şartlar varsa o zaman anlaşma açmanız gerekiyor. Ve ondan önce sadece dilini kaşıyabilirsin.
Çünkü tahmin edilecek bir şey yok, doğru yerde bir fiyat olacak ve alım satım için şartlar varsa o zaman anlaşma açmalısınız.
Deterministik hareket ..., oh khe-khe, üzgünüm)))
Evet, her şey olabilir, peki, nasıl tahmin edebilirsiniz ??? )))) açık artırma nasıl yapılır)
Ben sana alıcı olarak geldim ve fiyatımı teklif ettim, diğerlerinden daha iyi, satmaz mısın? ))))
Burada dişlerimi söylememe gerek yok, yakında 5395 pound hedefini göreceksiniz ...
Kanada'da Jena'da satış var
TR 117.35 TR 1.2090
o zaman uyarmadığını söyleme
Burada dişlerimi söylememe gerek yok, yakında 5395 pound hedefini göreceksiniz ...
Kanada'da Jena'da satış var
TR 117.35 TR 1.2090
o zaman uyarmadığını söyleme