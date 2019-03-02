FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1025

Yeni yorum
 
stranger :
Ve neden sahada koşturayım, üç günlüğüne 52 limit kartım vardı, çünkü orada satmak istedim, anlamadılar, vızıltı, benden bu kadar, hiçbir yere satamam.

Garip, verimliliğine hayran kaldım... 5 yıl boyunca bile neredeyse 15.000 ikramiye kazandım...

Başarınca....

Kalbimin derinliklerinden gelen derin bir yay ile...

 
stranger :
Gerçekten niyetim yoktu çünkü 5550'de bir geri dönüş görmedim.
Ben sadece 5'inde gördüm. Ve 6'sında, günün başında teyite baktım ve satmaya karar verdim. ))
 
SEVER11 :

Garip, verimliliğine hayran kaldım... 5 yıl boyunca bile, neredeyse 15,000re ikramiye kazandım...

Başarınca....

Kalbimin derinliklerinden gelen derin bir yay ile...

Yani bunlar eski yıllardan bonuslar, üç yıl önce, orada uzun süredir bonus hesabım yok)))
 
tol64 :
Ben sadece 5'inde gördüm. Ve 6'sında, günün başında teyite baktım ve satmaya karar verdim. ))
Yani sabahın 4'ünde gördüm ama inanmak zordu, bu yüzden sabahın 5'inde sattım)))
 
stranger :
Onu sabahın 4'ünde gördüm.
4'ünde, hala güçlü şüphelerim vardı. izlemeye karar verdi. ))
 
stranger :
Geriye dönüp baktığımda, şimdi bir sürü işaret gösterebilirim, ama o zaman görmedim)))
Sadece ilginç bir strateji. bunda bir şey var
 
tol64 :
4'ünde, hala güçlü şüphelerim vardı. izlemeye karar verdi. ))

Eh, beşinci sabahı ve ortalama aralık neredeydi, her şeyin zirveye ulaşmadığı göz önüne alındığında, her şey zaten açıktı, alımları kapattım ve sattım.

 
SEVER11 :

makale, bana yeni ne kazdığını söylesen iyi olur ... yoksa tatlılar olmadan bir şekilde sıkıcı hale geldi ...

Ben böyleyim, şimdi iki “huş ağacım” arasında yürüyorum ve henüz başka bir şey istemiyorum ...

Başlangıç olarak, fiyat hareketini iki türe ayırdım - deterministik (veya dijital veya ayrık) ve deterministik olmayan (veya analog veya sürekli). Deterministik bir hareket, bir taşıma, düzeltme, taşıma, düzeltme, yani klasik bir TA bölgesidir. Strange'in dediği gibi, her şey orada çalışıyor, hem lifler hem de Elliot dalgaları ve diğer Mui Ne. Düzeltmeleri incelerken, tüm göstergelerin takıldığı kör bölgelerdeki hareket türü ortaya çıktı. Bu bir salınım veya negatif delta bölgesidir. Örneğin, bir düşüş eğilimi var, bir alım yapılıyor ve yukarı doğru bir düzeltme başlıyor, ancak aynı zamanda, geçilmez bir maşanın sinyal çizgisi enerji bulutunun orta çizgisinin altına düşüyor ve bir kanca çiti başlıyor. Her şey havaya uçtuktan sonra, piyasa deterministik olmayan bir fiyat hareketi aşamasına girer. Bu en karlı aşamadır. Maşka dönemi güçlü bir şekilde büyür ve fiyat uzun, uzun bir süre boyunca tek yönde hareket ederek aşırılıkları kırar ve tüccarlar arasında bir öfke gürlemesine neden olur. Ve böylece açılanma kadar. )))
[Silindi]  
eur usd tarafından
 
itum :
eur usd tarafından
Bu, hareketin deterministik olmayan aşamasıdır)))
1...101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032...2119
Yeni yorum