FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1025
Ve neden sahada koşturayım, üç günlüğüne 52 limit kartım vardı, çünkü orada satmak istedim, anlamadılar, vızıltı, benden bu kadar, hiçbir yere satamam.
Garip, verimliliğine hayran kaldım... 5 yıl boyunca bile neredeyse 15.000 ikramiye kazandım...
Başarınca....
Kalbimin derinliklerinden gelen derin bir yay ile...
Gerçekten niyetim yoktu çünkü 5550'de bir geri dönüş görmedim.
Garip, verimliliğine hayran kaldım... 5 yıl boyunca bile, neredeyse 15,000re ikramiye kazandım...
Başarınca....
Kalbimin derinliklerinden gelen derin bir yay ile...
Ben sadece 5'inde gördüm. Ve 6'sında, günün başında teyite baktım ve satmaya karar verdim. ))
Onu sabahın 4'ünde gördüm.
Geriye dönüp baktığımda, şimdi bir sürü işaret gösterebilirim, ama o zaman görmedim)))
4'ünde, hala güçlü şüphelerim vardı. izlemeye karar verdi. ))
Eh, beşinci sabahı ve ortalama aralık neredeydi, her şeyin zirveye ulaşmadığı göz önüne alındığında, her şey zaten açıktı, alımları kapattım ve sattım.
makale, bana yeni ne kazdığını söylesen iyi olur ... yoksa tatlılar olmadan bir şekilde sıkıcı hale geldi ...
Ben böyleyim, şimdi iki “huş ağacım” arasında yürüyorum ve henüz başka bir şey istemiyorum ...
eur usd tarafından