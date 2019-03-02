FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1013

Yeni yorum
 
_new-rena :

tecrübeli yoldaşlar))) ciddi bir şekilde ilgisini çekti ...

Lütfen söyleyin, Linux benzeri sistemlerin seçimi neye dayanıyor?

İnce yumuşak MastDai. Lin kuralları! :-D
 
stranger :
Kahretsin, neden her sabah bir saatimi çizelgeye çizmek için harcıyorum ....
Garip, biz tabloya böyle bir şey çiziyoruz ama her şeyin farklı olduğunu düşünüyoruz, herkesin kafasında kendi hamamböceği var... Artikul'ün genel olarak bir başdanışmanı var...
[Silindi]  
mmmoguschiy :
İnce yumuşak MastDai. Lin kuralları! :-D
Linux "kurallarını" birçok insandan duydum. ama oradaki her şey o kadar özel ve bir şekilde kendine ait ki, onu basit bir şekilde anlamak için zaman yok ... herhangi bir makinede "uçuyor", hiçbir kelime ve karşılaştırmanın ötesinde.
 
_new-rena :
Linux "kurallarını" birçok insandan duydum. ama her şey o kadar spesifik ve bir şekilde kendine ait ki, onu basit bir şekilde anlamak için zaman yok ...
Lines'ta yüzyıllardır var olan yeni Windows'ta paket yöneticisi ve tek komutlu kurulumun tanıtıldığına dair Habré'de bir yazı okuduğumda uzun süre güldüm. :-D Soft pi..pi..t teknolojileri olsun ve olmasın. Daha fazlasını yapamazlar - yalnızca en üst sistem biriminde bulunan tüm kaynakları yiyebilirler !!!

Kullanıcı arayüzüne gelince - her şey Windows'tan çok daha karmaşık değil. Genel olarak, hiçbir fark yoktur! Yalnızca birçok artı var - örneğin, önceden yüklenmiş Firefox ve OpenOffice. Ve her şey bedava!!! Açık kaynak!!!
 
chepikds :
Garip, çizelgeye şöyle bir şey çiziyoruz ama her şeyin farklı olduğunu düşünüyoruz, herkesin kafasında kendi hamamböceği var... Genel olarak Artikul'ün bir başdanışmanı var...

Arama, dedin - resim kafamda))))

 
stranger :

Arama, dedin - resim kafanda))))

Peki o zaman ne çizeceğiz? biraz saçmalık?

Teşekkür ederim!

 
iIDLERr :
Garip, bu soruyu altı aydır soruyorum. Seni beceriyorum ....., geçen yıl korkunç "parite" kelimesini söyledim

Aynı tırmıkla basmak öyle bir psikoloji ki, çok şükür başa çıktı.....

Pariteye gelince, genel olarak iyi iş çıkardın ... ve Margo da ... devam et ...


 

Ve gün içi desteğe gittik.

[Silindi]  
chepikds :
Peki o zaman ne çizeceğiz? biraz saçmalık?
tüm tireleri ve hindileri grafikten kaldırırsanız, satmak veya satın almak için düşünmeye başlamanız gereken yer burası gibi gösterdi ...
 
chepikds :
Peki o zaman ne çizeceğiz? biraz saçmalık?
Yani hiçbir şey çizmiyorsunuz , grafikte bir tire ve ne istediğinizi düşünün)))
1...100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...2119
Yeni yorum