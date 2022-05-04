Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 905
Merhaba!
1 Böyle bir sorunum var - göstergede, göstergenin bağlı olduğu grafikte olmayan bir sembol kullanmaya çalıştığımda çizmiyor ve 4806 hatası çıkıyor ... semboller eşleşiyorsa, o zaman her şey normal çekiyor .. sorun ne?. ... dil yeni çalışmaya başladı ...
Resmi düzeltti.
İşte hesaplamalar:
Optimize edicinin insanları kandırdığını gösteriyorlar :-)
Onlar. manuel olarak hesaplandığında, ikinci satırın sonucunun beklendiği gibi daha büyük olduğu ortaya çıkıyor. Optimize edici, ikinci satırın sonucunun daha küçük olduğunu gösterir.
Ve optimize edici sonuçlarının değerleri, manuel hesaplama ile elde edilenlerle aynı değildir.
"1.90" ve "2.03" rakamlarının tam olarak bu olduğundan ve raporda gösterildiğinde ikinci ondalık basamağa yuvarlamanın sonucu olmadığından emin misiniz?
İşin aslı, bunlar rapor için yuvarlatılmış değerlerdir ve formülün basit bir kontrolüne kadar temel olamazlar.
Oldukça doğru. El Kitabında veya her iki Kullanım Kılavuzunda da yoktur. Bağlantı için teşekkürler.
Bağlantı, yardımın bir kopyasına işaret eder. Yardımda, tüm bunlar en başından beriydi:
Ve hala.
Doğrudan geliştiricilerle ilgileniyorum: sonraki eylemlerim için algoritma nedir? "MemoryException 180772428 bayt kullanılamıyor" (Günlük sekmesi) ve "bellek yetersiz" (Uzmanlar sekmesi) olan bir şeyi çözmek gerekiyor. SD'ye başvurmalı mıyım?
Bellek miktarını artırın, 64 bite geçin, grafikteki çubuk miktarını azaltın veya daha ekonomik olması için kodu yeniden yazın.
Program yeterli bellek olmadığını söylüyorsa, öyledir.
Rusça sordum: "MetaAssist nedir ve bununla ilgili nereden okuyabilirim?". Roche, "Bu kavram altında, bölümde açıklanan her şey anlaşılabilir ..." yanıtını verdi. Aynı zamanda, ne siz ne de Rosh "MetaAssist " in ne olduğunu cevaplamadınız. Bu nedenle, Rusça referans materyallerinde prensipte "MetaAssist " diye bir terim yoksa, "Fikri kontrol" bölümüne atıfta bulunmak gerekli değildir . "Akıllı Kontrol" bölümünü senin yardımın olmadan bulabilirdim.
Başka bir deyişle, referans materyallerde "MetaAssist" gibi bir terim yoktu ve yoktu, bu da "Referansta, tüm bunlar en başından beriydi ve böyleydi" ifadenizi tamamen reddediyor.
Ekran görüntüsünün ilk satırı için, 439639 optimize edicinin sonucunun 444801 manuel hesaplamanın sonucuyla karşılaştırılabilir olduğunu ve farkın yuvarlama ile açıklanabileceğini kabul ediyorum.
Soru, optimize edicinin 373049 saydığı, ancak manuel olarak 504383 olduğu ikinci satırdan kaynaklanıyor.
Bu, zaten düzeltilmiş geçici bir hatadır ve bu hafta resmi derlemede kullanıma sunulacaktır. Şu ana kadar demo sunucumuzda sadece bir beta sürümü yayınlandı.
Bellek miktarını artırın, 64 bite geçin, grafikteki çubuk miktarını azaltın veya daha ekonomik olması için kodu yeniden yazın.
Program yeterli bellek olmadığını söylüyorsa, öyledir.
Peki, nasıl yani Renat?! 1 GB bellek ile yaklaşık 100 MB mevcut değil. 3 GB eklendi (ancak XP x32 maksimum 3 GB gördüğünden, yalnızca 2'nin eklendiğini varsayacağız) - sonuç değişmedi. Disk belleği dosyası 1,5 GB'den 10 GB'a yükseldi (böyle yürüyerek) - yine boşuna, hata hala aynı. 100 MB'lik küçük bir deliği kapatmak için daha kaç kırmızı hafif süvari eri GB'si dökmeniz gerekiyor? Bu durumun mantıklı bir mantıklı açıklaması olmalıdır. MT5 kodunun ticari sırlarına girmiyorum, buna ihtiyacım yok, ancak hafıza yiyen yapılardan birinde bazı değişiklikler yaptığınızı kabul etmek tamamen dürüst bir adım olacaktır.
Rehberlik için gerçekten minnettarım. Bütün bunlar elbette iyi Renat . Ama acı verecek kadar açık ve önemsiz. Bana kalan tek şey, altı ay kadar önce dikkatsizce işe yarayan şeyin tek taraflı optimizasyonunu yapmak. Ancak bir yöndeki öneriler hala yeterli değil. İlk "Merhaba dünya!"mı yaratamadığım için bağıran yeni basılmış bir programcı gibi mi görünüyorum? Hiç de bile. Bir zamanlar işe yarayan ve düzeltilmesi gerekmeyen bir şeyi bozan ben değilim.
Ancak yeni yapının daha fazla yemeye başladığına dair bildirimler nerede merak ediliyor? Dürüst bir Hintli gibi , terminali her güncellediğimde foruma giderim ve her yenilik ve düzeltme öğesini dikkatlice incelerim. Ama en azından "Yeni bilgi işlem gücü almanın zamanı gelmedi mi dostum? .. ve tercihen hemen bir sunucu!" şeklinde bir ipucu olduğunu hatırlamıyorum. Herkesin böyle bir fırsatı olmadığını anlayın. Halihazırda ayağa kalktım ve dört özdeş (anakart kılavuzlarında önerildiği gibi) her biri eski ve pahalı Gigabyte modüllerini aldım ve mimari sınıra ulaştım, eklenecek başka hiçbir yer ve hiçbir şey yok. Ve altı ay sonra MQ'dan bir sürpriz daha bekliyor musunuz?
Biz MQL programcıları için yeni MT5 yapılarınıza uyum sağlamak kıyaslanamayacak kadar zor: neyi değiştirdiğinizi, sildiğinizi ve eklediğinizi biliyorsunuz, ancak bunu bilmiyoruz (komutların, işlevlerin, kitaplıkların vb. bariz yenilikleri dışında). ., terminale ve dile ayak uydurmayı öğrenmemiz gerekiyor). Aracınızın mantıklı olduğu ortaya çıktı ve sezgisel bir arama, rastgele uyarlama ve çürük kodu toplama ile baş başa kaldık. Bu biraz haksızlık, değil mi?
Genel olarak, x64'te kesinlikle yakında test edeceğim ve abonelikten çıkacağım, ancak bir şey bana şunu söylüyor ...
Peki, nasıl yani Renat?! 1 GB bellek mevcut değilken, yaklaşık 100 MB. 3 GB eklendi
Bir programcının yolunu tuttuktan sonra, isteklerinizle kaynakları tüketmeye başlayanın siz olduğunuzu anlamanız gerekir.Pahalı işlevleri çağırmak hiçbir şekilde "kaynaklarla çalışmak gerçekte nasıl çalışır?" sorusunu kapatabileceğiniz anlamına gelmez.
Kodun tamamını burada forumda yayınlamak en iyisidir ve sorunlu nokta hemen ortaya çıkacaktır. Burada mümkün değilse, servis masasında mümkündür (kontrollerden sonra kod silinecektir).
ps: İşletim sistemi yeterli bellek olmadığını söylediğinde asla soru sormuyoruz ve bunun için Microsoft'u asla suçlamıyoruz.
en son yapıya yapılan sessiz bir güncellemeden sonra, uzak aracılar düşmeye başladı: