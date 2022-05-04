Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 903
MT5'in önceki x32 yapılarını almak mümkün müdür? Gerçekten yaza geri dönmemiz gerekiyor. Bu konudaki son gönderilerimden biri "MemoryException" hakkında şikayet ediyor Günlük sekmesindeki 180772428 bayt mevcut değil" ve Uzmanlar sekmesindeki "bellek yetersiz" temiz bir işletim sistemi ve yeni bir MT5 (daha geçen gün yapmayı başardım) kurduktan sonra kaybolmadı, bundan sorunun sorun olduğu sonucuna vardım. eski işletim sistemi dağınık ve kusurlu değildi ve program kodumda değildi (en son Nisan ayında benim tarafımdan değiştirildi), ancak yazın ikinci yarısında bir yerde MT5'in bir sonraki yapısında.
Hemen anlayamadım, çünkü ilk önce yerel sorunlarımda günah işledim ve ikincisi, bunu hemen yapmak için feci bir zaman eksikliği vardı. Kodumu analiz için geliştiricilere iletmek için - Ağrıyan bir kafadan sağlıklı bir kafaya geçmek isteyeceklerine inanmıyorum (ayrıca geliştiricilerin kendi endişeleri var), ancak aynı fikirde olsalar bile, ihtiyacım olacak kodu basitleştirmekle uğraşmak - ve bu benim için artık onu geliştirmekten daha zor değil.
Ek olarak, DDR'nin test programları tarafından çalıştırıldığını ve herhangi bir hata bulunmadığını not ediyorum; ek olarak, markalı bir 1 GB modül, başka bir seçkin satıcıdan 4 yeni 1 GB şerit ile değiştirildi, onlarla da her şey yolunda, ancak hata belirsiz bir şekilde tırmanıyor ve tırmanıyor. Sistem overclocklu değil. Kodum en iyi şekilde yazılmamış olsa bile, şu anda asıl mesele bu değil, çünkü önceden hatasız çalışıyordu.
x64'te (artık x32 kullanmıyorum), bu, yeterli bellek olmadığını ve disk belleği dosyasının boyutunu artırmanız gerektiğini gösterir (tüm sonuçlarıyla - uzun süre optimizasyon yaparken frenleme vb.)
Kesinlikle deneyeceğim, ancak geliştiricilerin ne tür vidaları sıktığı, şimdi neyin farklı olduğu ile temelde ilgileniyorum. Bundan önce, aynı takas dosyası boyutu ve diğer şeyler eşit olduğunda, her şey sorunsuz gitti.
Bu arada, x64 8-ke'deki kodu da günden güne test etmem gerekiyor, ancak bunun için 4 GB'ımın 2 GB gibi bir şey olacağından şüpheleniyorum ki bu yine yeterli değil. Ve fiziksel olarak tüm DIMM yuvaları dolu ve ayrıca, anakartın Kullanıcı Kılavuzuna göre, teknik toplam maksimum 4 GB'a ulaşıldı (ancak bu, mutlak bir değil, yalnızca o dönemin bir sınırlaması olabilir).
740, x86 oluştur
Expert Advisor'ı "Denge+min Drawdown" modunda optimize ediyorum ve görünen o ki, sadece düşüşü optimize etmeye çalışıyor. Optimizasyon sonucunda, yılda yaklaşık %1'lik bir düşüş ve ilk depozitodan %8'lik bir kâr elde ediyorum. Bir hafta önce, sonuçlar tamamen farklıydı.
Negatif bakiyeli sonuçlar hesaplamalardan çıkarılmıştır.
Servis masasında konuşsak iyi olur - belki yanlış bir şeyi düzeltmişizdir. Lütfen en ayrıntılı hesaplamaları sağlayın (hızlı bir şekilde anlamak için)
Açılan uygulama #617331
Orada herhangi bir bilgi vermemişsiniz.
Sorumu tekrar edeceğim - görünüşe göre Özel Maks sonucu optimize edicide yanlış değerlendirilmiş.
OnTester() içindeki Expert Advisor, Profit * Trades * (1/(MaxEquityDDPercent+1)) * RecoveryFactor değerini döndürür.
İşte optimizasyon sonuçları:
Daha büyük bir kârla, işlem sayısıyla ve kurtarma faktörünün yanı sıra daha küçük bir düşüşle sonucun daha büyük olması bekleniyordu. Ne olmaz.