Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 901
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2012.12.17 15:46:31 MQL5 Cloud Europe 2 genetik geçiş (6.464), 15 ms'de "küresel başlatma işlevinde kritik çalışma zamanı hatası (hata 520, modül 0, dosya 32767, satır 0, sütun 0)" hatasıyla test edildi (PR 146)
2012.12.17 15:46:31 MQL5 Cloud Europe 2 genetik geçiş (6.464), 15 ms'de "küresel başlatma işlevinde kritik çalışma zamanı hatası (hata 520, modül 0, dosya 32767, satır 0, sütun 0)" hatasıyla test edildi (PR 146)
Şimdiye kadar, hiçbir yerde. Bir sonraki derlemede, bir metin transkripti yayınlanacaktır.
520 hatası, uzmanın yürütme için yüklenemediği anlamına gelir
Uzun zamandır burada değilim ... belki o zamandan beri bir şeyler değişti, ama ben tanktayım?
Temiz bir Windows XP SP3 x86'da MT5 build 730'u kurdum, yeni bir demo hesabı açtım ve her ihtimale karşı gerçek bir hesap açtım. Oturup hikayenin indirilmesini bekliyorum. Yüklenmiyor. Terminali yeniden başlattım - indirme istemiyor. ÇADNT?
Uzun zamandır burada değilim ... belki o zamandan beri bir şeyler değişti, ama ben tanktayım?
Temiz bir Windows XP SP3 x86'da MT5 build 730'u kurdum, yeni bir demo hesabı açtım ve her ihtimale karşı gerçek bir hesap açtım. Oturup hikayenin indirilmesini bekliyorum. Yüklenmiyor. Terminali yeniden başlattım - indirme istemiyor. ÇADNT?
Hesaplar nerede (kiminle) açılır?
Evet, varsayılan olarak her şeyi yaptım, MT5 menüsünden yeni bir hesap, ardından ikinci bir hesap açtım. Sunucunun garip bir adı vardı, şimdi hatırlamıyorum, şu anda eski XP'nin altından cevap veriyorum. Bence her iki durumda da sunucunun adı aynıydı. Bu kadar önemliyse yarından daha erken bakamam.
Soru, o sunucuda istenen sembolde yeterli (sizin için gerekli) miktarda veri olup olmadığıydı? NZDUSD'nin bir ekran görüntüsünü sağladınız. Aylık ve dakikalık grafiklerin açık olduğu görülüyor. Şu anda kaç aylık veri var? Pencere seçeneğindeki Maks. çubuklardaki Grafikler sekmesindeki terminal ayarlarında kaç çubuk ayarlanır?
Dikkat etmeniz gereken ilk şey bu. Ve tüm bu bilgileri sağlamak için bir soru sormak. MQ sunucusuna bağlanmayı deneyin ve aynı NZDUSD'nin aylık verilerini içeren bir pencere açın.
MQL4 - Gösterge Tamponlarının Öykünmesi'nde böyle bir işlev vardır.
ArraySetAsSeries() ve ArrayResize() işlevlerini değiştirerek dizinin içindeki öğeleri kolayca taşımanıza ve aynı zamanda en başına boş hücreler eklemenize olanak tanır.
Ne yazık ki, MetaTrader 5 platformunda listelenen işlevler sadece bir yıl önce düzgün çalışmayı bıraktığından, bu olasılık geçen yıl MQL5'te mevcut değildi.
Başvuru 2012.07.04 19:48 , #418282
Soru, o sunucuda istenen sembolde yeterli (sizin için gerekli) miktarda veri olup olmadığıydı? NZDUSD'nin bir ekran görüntüsünü sağladınız. Aylık ve dakikalık grafiklerin açık olduğu görülüyor. Şu anda kaç aylık veri var? Pencere seçeneğindeki Maks. çubuklardaki Grafikler sekmesindeki terminal ayarlarında kaç çubuk ayarlanır?
Dikkat etmeniz gereken ilk şey bu. Ve tüm bu bilgileri sağlamak için bir soru sormak. MQ sunucusuna bağlanmayı deneyin ve aynı NZDUSD için aylık verileri içeren bir pencere açın.
İlk olarak, resmi MT5 web sitesinden kasıtlı olarak kullanılamaz bir sürümün dağıtılması şaşırtıcıdır. İşte yeni gelen, indirmeler, kurulumlar - ve sırada ne var? Bu forum başlığındaki bir başka anlamsız ve acımasız soru sayfası... belki daha fazlası.
İkincisi, - evet, kelimenin tam anlamıyla bariz olanı açıklamadım: bu yılın Ekim ayından önce, herhangi bir TF'ye indirilmiyor, bu ekran görüntüsünde açıkça görülüyor. Sunucuda daha derin bir geçmiş var mı yok mu - bilmiyorum ama indirmiyor ve hepsi bu. Ve bu ne tür bir işe yaramaz sunucu, tarihin en çok ihmal edilen, Tanrı'nın unuttuğu MT4'lü DC'nin sunucusundan bile daha az olduğu yerde?!
Üçüncüsü, bu Erişim Noktaları nerede? Ekran görüntüsünde hiç yoklar. Birkaç ay uzak kaldığımda, ortalık zaten karmakarışık... ya da kollarım o kadar çarpık ki...
Dördüncüsü, elbette, maksimum çubuk sayısını hemen Unlimited olarak ayarladım.
Şimdi eski işletim sisteminden terminale girdim, 740. yapıya yükseltildim, oturum açmaya gittim - bu sunucular orada sunuluyor: MetaQuotes-Demo ve MIGBank-Demo - Mümkünse onları oraya sürmeye çalışacağım. Ancak 1994 yılına kadar eski tarih sisteminde.
İlk olarak, resmi MT5 web sitesinden kasıtlı olarak kullanılamaz bir sürümün dağıtılması şaşırtıcıdır. İşte yeni gelen, indirmeler, kurulumlar - ve sırada ne var? Bu forum başlığındaki bir başka anlamsız ve acımasız soru sayfası... belki daha fazlası.
İkincisi, - evet, kelimenin tam anlamıyla bariz olanı açıklamadım: bu yılın Ekim ayından önce, herhangi bir TF'ye indirilmiyor, bu ekran görüntüsünde açıkça görülüyor. Sunucuda daha derin bir geçmiş var mı yok mu - bilmiyorum ama indirmiyor ve hepsi bu. Ve bu ne tür bir işe yaramaz sunucu, tarihin en çok ihmal edilen, Tanrı'nın unuttuğu MT4'lü DC'nin sunucusundan bile daha az olduğu yerde?!
Üçüncüsü, bu Erişim Noktaları nerede? Ekran görüntüsünde hiç yoklar. Birkaç ay uzak kaldığımda, ortalık zaten karmakarışık... ya da kollarım o kadar çarpık ki...
Dördüncüsü, elbette, maksimum çubuk sayısını hemen Unlimited olarak ayarladım.
Şimdi eski işletim sisteminden terminale girdim, 740. yapıya güncellendi, girişlere gittim - bu sunucular orada sunuluyor: MetaQuotes-Demo ve MIGBank-Demo - Mümkünse onları oraya sürmeye çalışacağım. Ancak 1994 yılına kadar eski tarih sisteminde.
NZDUSD için MetaQuotes-Demo'da 1994'ten başlar. Ve MIGBank-Demo'da , tabloda gördüğünüz kadar çok olabilir.