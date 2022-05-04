Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 395

OnInit, göstergede garip bir şekilde çalışıyor. Terminal, uzun bir süre işlem yapılmadığında (birkaç saat) sonra başlarsa, EventSetTimer false, 4102 hatası döndürür. Terminali yeniden başlatırsanız veya yalnızca zaman çerçevesini değiştirirseniz, çalışmaya başlar. Nasıl başa çıkılır bununla?

 
AlexeyFX :

OnInit, göstergede garip bir şekilde çalışıyor. Terminal, uzun bir süre işlem yapılmadığında (birkaç saat) sonra başlarsa, EventSetTimer false, 4102 hatası döndürür. Terminali yeniden başlatırsanız veya yalnızca zaman çerçevesini değiştirirseniz, çalışmaya başlar. Nasıl başa çıkılır bununla?

Zamanlayıcıyı ayarlamak için birkaç deneme düzenleyin (örneğin, bir döngüde). ERR_CHART_NO_REPLY(4102), özellikle terminal açıkken mümkündür.
Geliştiricilere soru. Daha önce, "Uygula" menüsündeki gösterge özelliklerinde, listelenen her şeye ek olarak, "ilk göstergenin verilerini" seçmek mümkündü. Bunu şu anda yapamazsınız:

Herhangi bir nedenle kaldırıldı mı?

 
Bir .csv dosyasından okurken FileReadString() işlevinin dosya işaretçisini nasıl hareket ettirdiğini söyleyebilir misiniz? Bir karakter okuduğumda, işaretçi 142 karakteri sağa kaydırıyor - dosyanın sonunun ötesine. Gerekirse kodu gönderebilirim.
molotkovsm :
Lütfen bana bir .csv dosyasından okurken FileReadString() işlevinin dosya işaretçisini nasıl hareket ettirdiğini söyleyin

herhangi bir dosya herhangi bir işlev tarafından okunduğunda, işaretçi okunan bayt sayısına göre hareket eder.

 
sergeev :

herhangi bir dosya herhangi bir işlev tarafından okunduğunda, işaretçi okunan bayt sayısına göre hareket eder.


O zaman bana neyi yanlış yaptığımı söyle, işaretçi yanlış kayıyor, işte kod

 void OnStart ()
  {
int file_handle;
int value1;
int value2;
   file_handle= FileOpen ( "file01.csv" , FILE_READ | FILE_CSV );
   value1= StringToInteger ( FileReadString (file_handle));
   Print (value1, "     " , FileTell (file_handle));
   value2= StringToInteger ( FileReadString (file_handle));
   Print (value2, "     " , FileTell (file_handle));
   FileClose (file_handle);
  }

günlükte aşağıdaki satırlar görünür

2011.05.24 21:44:06 okuma testi (EURUSD,M1) 1 142

2011.05.24 21:44:06 okuma_testi (EURUSD,M1) 0 286

file01.csv dosyasının içeriği:

1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5


 
FILE_ANSI ekle
sergeev :

FILE_ANSI ekle

katma: 

file_handle= FileOpen ( "file01.csv" , FILE_READ | FILE_CSV | FILE_ANSI );

sonuç değişti, ancak yine de sıvılaştırılan değil - ikinci satır sadece değişti

2011.05.24 22:01:32 okuma_testi (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 okuma_testi (EURUSD,M1) 0 288


 
molotkovsm :

katma:

sonuç değişti, ancak yine de sıvılaştırılan değil - ikinci satır sadece değişti


sen sormadın sınırlayıcı. varsayılan olarak '\t'

ve ihtiyacın olduğunu görüyorsun ';'

 
sergeev :

bir sınırlayıcı belirlemediniz. varsayılan olarak '\t'

ve ihtiyacın olduğunu görüyorsun ';'

sınırlayıcı eklendi, FILE_ANSI olmadan işe yarıyor, yardım için teşekkürler.

