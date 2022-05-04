Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 395
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
OnInit, göstergede garip bir şekilde çalışıyor. Terminal, uzun bir süre işlem yapılmadığında (birkaç saat) sonra başlarsa, EventSetTimer false, 4102 hatası döndürür. Terminali yeniden başlatırsanız veya yalnızca zaman çerçevesini değiştirirseniz, çalışmaya başlar. Nasıl başa çıkılır bununla?
OnInit, göstergede garip bir şekilde çalışıyor. Terminal, uzun bir süre işlem yapılmadığında (birkaç saat) sonra başlarsa, EventSetTimer false, 4102 hatası döndürür. Terminali yeniden başlatırsanız veya yalnızca zaman çerçevesini değiştirirseniz, çalışmaya başlar. Nasıl başa çıkılır bununla?
Geliştiricilere soru. Daha önce, "Uygula" menüsündeki gösterge özelliklerinde, listelenen her şeye ek olarak, "ilk göstergenin verilerini" seçmek mümkündü. Bunu şu anda yapamazsınız:
Herhangi bir nedenle kaldırıldı mı?
Lütfen bana bir .csv dosyasından okurken FileReadString() işlevinin dosya işaretçisini nasıl hareket ettirdiğini söyleyin
herhangi bir dosya herhangi bir işlev tarafından okunduğunda, işaretçi okunan bayt sayısına göre hareket eder.
herhangi bir dosya herhangi bir işlev tarafından okunduğunda, işaretçi okunan bayt sayısına göre hareket eder.
O zaman bana neyi yanlış yaptığımı söyle, işaretçi yanlış kayıyor, işte kod
günlükte aşağıdaki satırlar görünür
2011.05.24 21:44:06 okuma testi (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 21:44:06 okuma_testi (EURUSD,M1) 0 286
file01.csv dosyasının içeriği:
1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5
FILE_ANSI ekle
katma:
sonuç değişti, ancak yine de sıvılaştırılan değil - ikinci satır sadece değişti
2011.05.24 22:01:32 okuma_testi (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 okuma_testi (EURUSD,M1) 0 288
katma:
sonuç değişti, ancak yine de sıvılaştırılan değil - ikinci satır sadece değişti
sen sormadın sınırlayıcı. varsayılan olarak '\t'
ve ihtiyacın olduğunu görüyorsun ';'
bir sınırlayıcı belirlemediniz. varsayılan olarak '\t'
ve ihtiyacın olduğunu görüyorsun ';'
sınırlayıcı eklendi, FILE_ANSI olmadan işe yarıyor, yardım için teşekkürler.