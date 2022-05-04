Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 375
Düşünecek ne var? Buna Flip ve CUT dahildir. Flip'e gelince, burada daha kolay, MT5'teki netleştirme mantığına göre bu, bir pozisyonu kar veya stop ile kapatmak , ardından hacimlerdeki fark için zıt bir pozisyon açmaktır.
MT4'e gelince, genellikle bir kilit yoluyla uygulanan bir darbe vardır.
Hayır, anlamadın. Ters işlemleri kopyalamak istedim. Onlar. MT5'te danışman satın alır ve MT4'te satış kopyalanır.
Ve strateji tersine çevirmek için değil, sadece TP almak için tasarlandı. Bana öyle geliyor ki, bir pozisyon açmadan önce onu ters yönde tutarsanız, daha iyi oluyor… birleşmek daha iyi.
1.
Prensip olarak, muhtemelen bunu da uygulamak mümkündür, MT4'ten MT4'e kopyalarlar.
Ancak bu durumda MT4, MT5 yasalarına göre yaşamalıdır (tabii ki zorunlu olmasa da).
2.
MT5'te çevirmek (ağların özelliklerinden dolayı) o kadar zor bir şey ki, onu her zaman kullanmayı düşünmelisiniz.
Bazen BU'yu koymak ve daha düşük / daha yükseğe yeniden girmek daha iyidir ...
web sitesi sorunları?
1. Burada MT5'ten MT4'e kopyalama https://www.mql5.com/ru/articles/189 . Yarın onu almaya çalışacağım, aniden gebe kaldığı ortaya çıkacak.
2. Bunu en iyi nasıl yapacağınızı düşünmeniz gerekir. Belki yeniden girin, belki başka bir şey.
Günün iyi zamanı. mql5 kullanarak bir EA oluşturdum. Çalışma hakkında herhangi bir şikayet yok. Sadece nasıl değiştireceğimi çözemiyorum, böylece satın almak yerine bir satış var ya da tam tersi. Mql4'e oldukça aşinayım ve mql5 ile daha da kötüyüm.
Sakıncası yoksa söyle.
Beyler, sınıfı "düzenlemenize" gerek yok. Miras alınmalı.
Bunun gibi bir şey:
fiyat=0.0; // geçerli fiyattan
sl=0.0; // durmak yok
tp=0.0; // alma yok
Teşekkür ederim. Fırsatlar çevrildi. Sadece satmıyor . Alış var ama satış yok.
sl ve tp'ye girdim. yazarsanız:
O danışman sadece satıyor. Ve eğer yazdığınız gibi, ve böylece:
O sadece satın alır.
Global uzman nesnesi MA üzerine kurulu bir Expert Advisor'a eklenirse, her şey yolunda gider, anlaşmalar her iki yönde de açılır.
sl nokta sayısı değildir.
Neyse meraktan değiştirdim.
Çift stop_level ile girilirse= 100.0 ; , sonra hem satılık hem de satın almak için açılır. Ancak alım pozisyonu açıksa satamaz. Sadece satın alabilir, önceki alımı kapatabilir ve tekrar satın alabilir. Ve sadece alış pozisyonu SL tarafından kapatıldığında satabilir. Satış sonrası satın almada da aynı durum söz konusudur.
Dimmish :
Çift stop_level ile girilirse= 100.0 ; , sonra hem satılık hem de satın almak için açılır. Ancak alım pozisyonu açıksa satamaz. Sadece satın alabilir, önceki alımı kapatabilir ve tekrar satın alabilir. Ve sadece alış pozisyonu SL tarafından kapatıldığında satabilir. Satış sonrası satın almada da aynı durum söz konusudur.