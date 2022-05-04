Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 678
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, hayır, anladığım kadarıyla, "Test cihazında açılış fiyatlarında nasıl işlem yapılır, ancak keneler dikkate alınarak" bir yöntem teklif edildi. Test cihazında böyle bir seçeneğe ihtiyacınız var mı? Çalışmasının sonuçları, kodunuza hafifçe ekleyerek ve M1 OHLC modunda çalıştırarak yeniden üretilebilir (örneğin, test için EA'ya bir seçenek/anahtar girin). ...Ve hatta "tüm tikler" modunda koşun.
Ve neden yeni bir tane eklerken eski modu terk etmiyorsunuz?
Bahçeyi çitle çevirmenize ve ne ve nasıl olduğunu düşünmenize gerek yok. Tarihin senkronizasyonu ile ilgili yeterince sorunum var, siparişlerimin çalışacağı fiyatları düşünmek bana yetmedi...
Ve neden yeni bir tane eklerken eski modu terk etmiyorsunuz?
Kalite için "tüm onaylar" modu size uymayacak mı?
Tüm işaretler doğru ve uzun, bir sonraki derlemede görünecek olan çok iyi kalite ve hız arasındaki bu ortalamayı bırakmanızı öneriyorum.
Özellikle açılış fiyatlarından geçişim neredeyse all-tick moduna denk geliyor ve hız daha yüksek. Bulutta "tüm onaylar" optimizasyonunu çalıştırırsanız, orada yeterli bakiye olmayacaktır.
Ve neden yeni bir tane eklerken eski modu terk etmiyorsunuz?
Bahçeyi çitle çevirmenize ve ne ve nasıl olduğunu düşünmenize gerek yok. Tarihin senkronizasyonu ile ilgili yeterince sorunum var, siparişlerimin çalışacağı fiyatları düşünmek bana yetmedi...
İki boyutlu bir dizi var, son sütunu bir sütun geriye kaydırmak gerekiyor
Önceki--- orijinal 2D
Del --- hizmet iki boyutlu
ArrayCopy (Del,Önceki,0,0,-1);
ArrayCopy(Önceki,Del,0,0,Index-2);
ArrayCopy(Önceki,Del,Index-1,Index,-1);
doğru mu anladım peki yapılabilir mi?
Yeni Yapı ile! )))
Yardım neden güncellenmedi? Detay istiyorum. )) Özel çerçevelerin ne olduğu özellikle belirsizdir.
Optimizasyon sonuçlarıyla çalışma bölümüne bakın. Birkaç örnek ekleyelim.
Teşekkür ederim.
//---
Opera tarayıcısında, forum göstergeleri listenin sağ ve sol tarafında tam olarak görüntülenmiyor:
619'u oluşturun. Eskiden sonuna kadar geçen test, %11'de sürekli olarak kesintiye uğradı:
2012.03.24 00:55:15 Core 1 bağlantısı kapatıldı
2012.03.24 00:54:26 Core 1 log dosyası "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs\20120324.log" yazıldı
2012.03.24 00:54:26 Çekirdek 1, test aralığının %11'inde durduruldu
2012.03.24 00:54:26 Çekirdek 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00
2012.03.24 00:54:26 Çekirdek 1 456654848 bayt mevcut değil
2012.03.24 00:54:25 Çekirdek 1 2011.01.24 22:03:01 CTrade::PositionOpen: anında satış 0.10 EURJPY 112.516 sl: 113.516 tp: 104.416 [112.516'da yapıldı]
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 emir gerçekleştirildi 0.10 sat 112.516 [#297 sat 0.10 EURJPY 112.516]
Durum oldukça komik.
Bahar alevlenmesi, Martin'i kovalıyor. Tırmığı dikkatlice kendisi için ortaya koydu ve kendini havaya uçurdu.
Bir mucize olacağını saf bir şekilde varsayarak, küçük bir miktar 3000'lik bir başlangıç depozitosu yaptım ve ödül olarak kâseyi alacaktım. Kar ve minimum dezavantajlar için optimizasyon, optimizasyona başlayın . Sonuç olarak, iyi bir anda, dergiye girişte olduğu gibi, fon eksikliği nedeniyle pozisyon değişmedi. Tamamen "şanslı", ardından pozisyon TR'de kapandı. Günlükte çok fazla giriş var, bu yüzden hatalı giriş tarihe geçti ve ben görmedim. İleri testten sonra, neredeyse patrona koştu, yüz vuruşu.
Sevgili meta alıntılar, büyük bir istek, test cihazına yalnızca hataların yazılacağı bir sekme ekleyin, bazen benim durumumda olduğu gibi, genel günlükte tek ve başarılı bir şekilde maskelenirler. Elbette biliyorum Martin'e dokunma, kokmazsın, bir pozu açmadan önce her şeyi kontrol etmen gerektiğini ama kabul etmelisin ki bir stratejinin iskeletini düşünce ve güdü ile yazarken, bir şekilde küçük kontrollere kadar değil, ayrıca, hata kontrolü kodu düzgün bir şekilde şişirir, bu olmadan bile hata ayıklanır, yeniden işlenir, birkaç kez eklenir.
Göstergenin tutamacını bilerek, komut dosyasından arabellek numarasına göre gösterge arabelleğinin adı nasıl alınır?