ZARJPY döviz kuru bugün 0.00% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 ZAR başına Düşük fiyatı olarak 8.265 JPY ve Yüksek fiyatı olarak 8.334 JPY aralığında işlem gördü.

Güney Afrika randı vs Japon yeni hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Güney Afrika randı fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.