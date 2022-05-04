Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 332
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve Perev_handle kontrolünün bununla ne ilgisi var?
Ve return(suk) öğesini işlevin son satırına taşıyın. baskıdan sonra
Eh, çok özensiz kod
Bu durumda, sorunu bir komut dosyası veya uzman biçiminde yeniden oluşturmak için gereken minimum kodu sağlayın.
Kontrollerimiz herhangi bir sorun ortaya çıkarmadı. Bir tamsayı değeri doğru yazılır ve okunur.
Her şey geldi! Bir bilmece, kod değil. Çalışmayı yayması gerekebilecek insanlar
(bool olmadan çalışmak istemedim)
Soru: Zaman çizelgesi nasıl kapatılır, mümkünse böyle bir imkan yoksa lütfen geliştiricilerden böyle bir fırsat vermelerini isteyin.
Desteklerim. Ana grafikte böyle bir fırsata sahip olmak istiyorum. Örneğin, "Chart" nesnesinde böyle bir olasılık var.
Terminalle alay etmen gerekecek :)
Ama cidden, geliştiriciler - Saat ve fiyat ekranını "OHLC'yi Göster" onay kutusuna (veya aşağıdaki yeni bir onay kutusuna) bağlayın.
Bu tür değişikliklerden sonra grafiğin nasıl ölçekleneceğini ve neden basit bir renk değişikliği (isteğe bağlı olarak) kullanmadığımı hala anlamıyorum.
Ve kişisel olarak başka bir sorum var - Son olarak, "Uzmanlar için manuel onay" ve "DLL için manuel onay" (MT4'te olduğu gibi) iki onay kutusu yapın.
Terminalle alay etmeniz gerekir :)
Ama cidden, geliştiriciler - Daha sonra zaman ve fiyat gösterimini "OHLC'yi Göster" onay kutusuna bağlayın
oh, sadece bu kaba tekliflere ihtiyacım yok. o zaman yığına toplayamazsınız ve kuramazsınız.
Bu tür değişikliklerden sonra grafiğin nasıl ölçekleneceğini ve neden basit bir renk değişikliği (isteğe bağlı olarak) kullanmadığımı hala anlamıyorum.
bu nedenle bilgi almak için pencerelerdeki bu ölçekleri kaldırmanıza gerek yoktur. ama örneğin, bana müdahale ediyorlar, çünkü boş bir yer işgal ediyorlar, özellikle fiyat.
oh, sadece bu kaba tekliflere ihtiyacım yok. o zaman yığına toplayamazsınız ve kuramazsınız.
1. Ve OHLC ile olan bu çizgi kader değilse, kendi başınıza kaydolmak mı?
2. Ve tüm cümle alıntı değil, parantez nereye gitti?
Mesele gerçek değil - bizim işimiz teklif etmek, reddetmek :)
Terminalle alay etmeniz gerekir :)
Ama cidden, geliştiriciler - Saat ve fiyat ekranını "OHLC'yi Göster" onay kutusuna (veya aşağıdaki yeni bir onay kutusuna) bağlayın.
Bu tür değişikliklerden sonra grafiğin nasıl ölçekleneceğini ve neden basit bir renk değişikliği (isteğe bağlı olarak) kullanmadığımı hala anlamıyorum.
Ve kişisel olarak başka bir sorum var - Son olarak, "Uzmanlar için manuel onay" ve "DLL için manuel onay" (MT4'te olduğu gibi) iki onay kutusu yapın.
Gerçek örnek:
Hiçbir şey tarafından işgal edilemeyen bir yer kırmızı ile işaretlenmiştir.