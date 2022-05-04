Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 495
Ve başka bir soru, örneğin bu durum:
Saatlik grafikteki Yüksek zaman serisinden 100 bara ihtiyacım var, hangisi daha verimli olacak - Expert Advisor'dan 100 bar kopyalayın veya göstergeye iletilen diziden alın? Onlar. Sorunun özü, göstergeyi grafiğe eklemek, kullanmayacağım çubukları kopyalamanın maliyetini gerektiriyor mu? (tüm zaman dilimleri, tüm zamanlar). MQL kullanarak program yürütme süresini bulmak mümkün müdür?
MetaTrader 5 İstemci Terminali inşa 495
Çok sayıda işlemle, test cihazı hala grafiğin sonunu eziyor :
Lütfen bir sonraki derlemede düzeltin. Ah lütfen!
Grafiğin sonu, yakın gelecekte aynı stratejinin ticaretini değerlendirmek için özellikle önemlidir. Şampiyonluk tehlikede. ;)
--Fragmandaki aktif bir ticaret Uzman Danışman örneği. Onun tablosu resimde.
Merhaba! Böyle bir kodla, özellikle belirtilen TF'nin sırası ile, M5'te çalıştırılırsa gösterge görüntülenmez, ancak tersi olacaktır.
En son yapıya güncelleme yapıldıktan sonra, Bitmap Etiketi kullanılarak oluşturulan tüm paneller yanlış görüntüleniyor veya hiç görüntülenmiyor. Değişikliklerin listesi şunları söyledi:
...
8. MQL5: Bitmap Label için resimlerle çalışma düzeltildi.
...
Tam olarak ne değişti? Yani, her şeyin geri yüklenmesi için şimdi neyin düzeltilmesi gerekiyor?
Yeni eklediğim bir gönderiyi düzenlemeye çalışıyorum (IE8), nedense düzenlemek istediğim metin olmadan bir "Yeni Yorum" görünüyor.
Sonuç - düzeltilen mesajın metni silinir. Daha önce böyle değildi.
1. 489'dan 495'e güncellemeden sonra, MQL5.Community parametreleri ayarlara yeniden girilene kadar bulut aracılarına bağlanmak ("kullanım" bayrağı ayarlanmadı) mümkün değildi.
2. Optimizasyon sırasında çalıştırma gönderme hatası (bence):
Optimizasyon başladı (2 değiştirilebilir parametre, 525 çalıştırma), 1 yerel çekirdek ve 3 bulut ağı mevcut . Sonuç olarak, bulut aracıları 4 çalıştırmayı tamamladı ve ardından bulutlar bitmiş duruma geçti. Gerisi muhtemelen (optimizasyonu durdurmak zorunda kalacak) yerel çekirdeğe gitti ...
3. 2. noktadan optimizasyon yapılırken, test cihazının günlüğü artık hem ekranda hem de MetaTrader 5\tester\logs\20110825.log dosyasında görüntülenmiyordu.
not.
Optimizasyon işlemi durdurulduktan sonra log çıkışı devam etti. Günlük snippet'i:
2011.08.25 09:05:26 Test cihazı kullanıcı tarafından durduruldu
2011.08.25 09:05:26 Test cihazı dosya önbelleği S:\Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_2011_multi.GBPUSD.M1.0.xml yazılı
2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud USA bağlantısı kapatıldı
2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud Europe bağlantısı kapatıldı
2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud Cyprus bağlantısı kapatıldı
2011.08.25 09:05:26 Core 1 bağlantısı kapatıldı
2011.08.25 09:05:26 Test kullanıcısı optimizasyonu 5 saat 52 dakika 14 saniyede geçti
2011.08.25 09:05:26 Test kullanıcısı optimizasyonu tamamlandı, toplam geçiş 16
2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [7 Kb]
2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud Cyprus USDJPY: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [7 Kb]
2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud Cyprus USDJPY: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [7 Kb]
2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPCHF: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [9 Kb]
2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPCHF: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cyprus USDCHF: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cyprus USDCHF: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cyprus USDCAD: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [7 Kb]
2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cyprus USDCAD: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Cyprus GBPJPY: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Cyprus GBPJPY: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [9 Kb]
2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [7 Kb]
2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [18 Kb]
2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud Cyprus EURJPY: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud Cyprus EURJPY: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cyprus EURGBP: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [7 Kb]
2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cyprus EURGBP: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [7 Kb]
2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF: geçmiş senkronizasyonu tamamlandı [8 Kb]
2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF: 2011 yılı geçmişi senkronize edildi
2011.08.25 03:13:16 Core 1 ortak senkronizasyon tamamlandı
2011.08.25 03:13:16 Çekirdek 1 yetkilendirildi (aracı derleme 495)
2011.08.25 03:13:15 MQL5 Cloud USA ortak senkronizasyonu tamamlandı
2011.08.25 03:13:15 Çekirdek 1 bağlı
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe ortak senkronizasyonu tamamlandı
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe yetkili (sunucu derlemesi 495)
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Cyprus ortak senkronizasyonu tamamlandı
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud USA yetkili (sunucu derlemesi 495)
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud USA bağlandı
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus yetkilendirildi (sunucu derlemesi 495)
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Bulut Avrupa bağlandı
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus bağlandı
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud USA, 2.agents.mql5.com:443'e bağlanıyor
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Europe, 1.agents.mql5.com:443'e bağlanıyor
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus 3.agents.mql5.com:443'e bağlanıyor
2011.08.25 03:13:13 Çekirdek 1, 127.0.0.1:3000'e bağlanıyor
2011.08.25 03:13:13 Core 1 Agent süreci başladı
2011.08.25 03:13:12 İlk görev paketinin test edici boyutu 131
2011.08.25 03:13:12 Test cihazının tam optimizasyonu başladı
2011.08.25 03:13:10 Tester Experts\fourth_2011_multi.ex5 GBPUSD üzerinde, M1 2010.10.04 00:00 ile 2010.12.24 00:00 arası
Evet. bende de aynı sorun var Biraz daha fazla işlem ve grafiğin bir kısmı sıkıştırılır, bu da sonucu analiz etmeyi imkansız hale getirir.
Bu zaten bir yerde tartışıldı mı? Neyle bağlantılı? Ve ne zaman kaldırılacak?
Yeni yapıda zaman zaman geçiş yaparken sorun oluyor, geçiş grafikte rastgele bir noktadan başlıyor. Sonuç olarak, grafiğin eski çubuklarla bir kısmına ve yenileriyle bir kısmına sahibiz. 495 oluşturun - bir adım geri!!!!!!