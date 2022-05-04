Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 498
Lütfen terminali tam olarak nasıl başlattığınızı belirtin ? Komut satırından mı?
MetaTrader 5 klasörünü açıyorum ve terminal.exe dosyasına çift tıklıyorum
Terminali Windows Görev Yöneticisi'nde kapattıktan sonra "asılı" kalır:
Programın normal başlatılması, Göndericide İşlemi Bitir'e zorlamadığınız sürece programı başlatmaz.
Her seferinde olmuyor.
Her seferinde olmuyor.
Çizelgelerde döngülü komut dosyaları veya Uzman Danışmanlar var mı? Terminalin boşaltılmasını geciktirebilirler.
Bu sefer bir Uzman Danışman çizelgede asılıydı, ancak sonsuz döngü yok. Terminali kapattıktan sonra, zaten böyle anların olduğunu hatırladığım ve bu sefer nasıl sonuçlandığını görmeye karar verdiğim için Görev Yöneticisini hemen açtım. terminal64.exe işlemlerde mevcuttu. Yaklaşık bir dakika bekledim ve işlemi zorla sonlandırdım.
Terminal bir uzman olmadan hemen kapanıyor mu?
Hemen oluyorsa konu sadece bu Uzman Danışmandadır demektir.
Bir dakika yeterli olmayacak, terminali bu şekilde 5-6 dakikaya kadar boşaltmak oldukça mümkün (10'dan sonra zaten endişelenmeye değer).
Terminal hızla boşalıyor ve bir dakika çok uzun bir süre.
Ek olarak, çalışan antivirüslerin ve terminalin üzerinde çalıştığı diskin etkisini hesaba katmak gerekir. Bazıları yavaş ağ sürücülerinden veya 3 Mb/sn (veya daha düşük) yazma hızlarına sahip flash sürücülerden çalıştırmayı başarır.
Windows'um daha hızlı kapanıyor.)) Bazen "aksaklığı" ortadan kaldırmak için şu veya bu programı yeniden başlatmanız gerekebilir. Yazılım dünyasında bence bu normal. İyi bir yazılımla, bu elbette daha az yaygındır. MT5'te bu benim için sık olmaz.
Renat:
Şimdi aynı Expert Advisor ile birkaç kez terminali açıp kapatmaya çalıştım fakat bu durum ortaya çıkmadı. Terminal 5 saniyeliğine boşaltıldı.
Benim durumumda, birçok program aynı anda çalıştığından, bu muhtemelen sıralıdır. Belki bir yerde bir çakışma vardır. Genel olarak kritik değil.
