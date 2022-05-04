Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 501
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Enstrümanın küçük zamanlardaki (günlükten daha az) geçmişinin grafikte görüntülenememesinin nedeni nedir (yaklaşık 2009'dan beri)??? Bu bir hata mı yoksa kasıtlı bir karar mı ???
Bu ayar nerede???
Bu ayar nerede???
Öyle değil, mesele şu ki, 2009'dan sonra günlük barların altına inmeye çalıştığımda, barlar bir sonraki yarıya gidiyor ve 2009'dan önce günlük barlarım var.
Enstrümanın küçük zamanlardaki (günlükten daha az) geçmişinin grafikte görüntülenememesinin nedeni nedir (yaklaşık 2009'dan beri)??? Bu bir hata mı yoksa kasıtlı bir karar mı ???
Tüm brokerler derin bir geçmiş indirmedi.
Sunucu alanına MetaQuotes yazıp Enter tuşuna basarak demo sunucumuza bağlanın:
Ardından görünen MetaQuotes-Demo sunucusunda bir demo hesabı açın.
Merhaba Lord. Eski arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı çözmeye yardımcı olun - geliştiriciden MT5 terminalinde ne zaman kullanılır, zaten komisyonculardan orada görünüyor ve meta alıntılar hakkında tartışıyoruz. Ve sonra birimiz Pazar günü hayatta kalamaz. Teşekkür ederim. Cuma günü - piyasa incelemesinde saat GMT idi ve GMT mumları yapıldı, bunu kesinlikle hatırlıyorum, kendim izledim.
Bütün hikayenin dakikalar şeklinde olduğunu düşündüm, bu yüzden grafikler farklı zamanlarda eşleşmeyebilir mi?
Bütün hikayenin dakikalar şeklinde olduğunu düşündüm, bu yüzden grafikler farklı zamanlarda eşleşmeyebilir mi?
Teşekkür ederim
Merhaba Lord. Eski arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı çözmeye yardımcı olun - geliştiriciden MT5 terminalinde ne zaman kullanılır, zaten komisyonculardan orada görünüyor ve meta alıntılar hakkında tartışıyoruz. Ve sonra birimiz Pazar günü hayatta kalamaz. Teşekkür ederim. Cuma günü - piyasa incelemesinde saat GMT idi ve GMT mumları yapıldı, bunu kesinlikle hatırlıyorum, kendim izledim.
Demo sunucumuzda MetaQuotes-Demo, yaz saati uygulamasına geçiş dikkate alındığında GMT+1'e mal olur.
Forex brokerlerinin büyük çoğunluğu GMT + 1 (farklı şekillerde yaz) veya GMT + 2'yi gün ışığından yararlanma saati kapalıyken kullanır.